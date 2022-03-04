Обстріл Запорізької АЕС. Показали відео з наслідками штурму
Вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. В результаті на станції спалахнула пожежа.
Відео наслідків штурму опублікували на сторінці "Енергоатом".
Зокрема на відео видно, що внаслідок обстрілу в стелі та у стінах дірки. Також на підлозі лежать снаряди.
"Перехідна естакада зі спецкорпусу на блоки Запорізької АЕС. Контрольована зона. Навпроти енергоблоку №3", - йдеться у повідомленні.
Додамо, після обстрілів і пожежі на Запорізькій АЕС в місті Енергодар відсутнє теплопостачання.
Зазначається, що орієнтована дата відновлення теплопостачання - 5 березня.
Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.
Також ми писали, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі.
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