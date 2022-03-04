Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что изменений радиационной обстановки вокруг Запорожской АЭС не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме.

"Радиационный фон в норме", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как уточнили Запорожской ОВА, от ГСЧС пришла СМС-рассылка с состоянием радиационного фона на атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре. Спасатели отметили, что изменений радиационной обстановке в районе АЭС не зафиксировано.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра огонь был потушен.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!