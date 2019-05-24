Обрел счастье: Холостяк сделал окончательный выбор

24 мая пройдет финальный эпизод девятого сезона шоу "Холостяк". Два решающих свидания с Лилей и Дашей состоятся в Италии. Однако только одна из них покорит сердце Никиты Добрынина. Предположения касательно того, кого именно выбрал Никита, сообщило издание КП.

Еще на старте проекта Никита сказал: "Я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в чем-то большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Я - тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей", - говорил Никита на старте проекта.

Поскольку съемки реалити закончились полгода назад, можно утверждать, что Добрынин давно определился со своей избранницей. Выводы о том, кого именно выбрал Холостяк можно сделать по ответам девушек о Никите.

Даша рассказала, что влюбилась в Добрынина. На одном из индивидуальных свиданий они нашли много общего. После этого у девушки начали зарождаться нежные и теплые чувства.

"Никита сложный, но, тем не менее, очень легко идет на общение, у него хорошее чувство юмора, он заботливый, внимательный, сильный и мужественный, иногда робкий и нежный. Он просто классный!" - сказала девушка.

Фото: (instagram.com/holostyakstb)

У Лили сложилась другая, но не менее уникальная история. Первое свидание у пары было экстремальным. Участница шоу признается, что была на тот момент совершенно не активным человеком, а потому такое времяпровождение давалось ей сложно.

"Я почувствовала, как трепетно он ко мне относится, с такой нежностью и заботой. Ни один мужчина так трепетно ко мне еще не относился. В тот момент я не понимала, что все лучшее еще впереди... Глядя на то, насколько он замечательный мужчина, сразу же понимаю, что и я - неплохой человек. Мы встречаем людей, которые нам соответствуют и дополняют. Хочется верить, что это действительно моя история", - отметила девушка.

Напомним, что знакомство с родителями участниц шоу Холостяк в 10-м выпуске стало для Добрынина квестом.

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Добавим, что бывшая участница проекта шоу Холостяк Натали ответила на резкое заявление Поляковой.