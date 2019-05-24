Знайшов щастя: Холостяк зробив остаточний вибір

24 травня пройде фінальний епізод дев'ятого сезону шоу "Холостяк". Два вирішальних побачення з Лілею і Дашею відбудуться в Італії. Проте тільки одна з них підкорить серце Микити Добриніна. Припущення щодо того, кого саме обрав Микита, повідомило видання КП.

Ще на старті проекту Микита повідомив: "Я розумію, що щастя не тільки в роботі та грошах, що я потребую чогось більшого, потребую турботи і тепла. Я - той чоловік, який завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей", - говорив Микита на старті проекту.

Оскільки зйомки реаліті закінчилися півроку тому, можна стверджувати, що Добринін давно визначився зі своєю обраницею. Висновки про те, кого саме обрав Холостяк можна зробити з відповідей дівчат про Микиту.

Даша розповіла, що закохалася у Добриніна. На одному з індивідуальних побачень вони знайшли багато спільного. Після цього у дівчини почали зароджуватися ніжні і теплі почуття.

"Микита складний, але, тим не менш, дуже легко йде на спілкування, у нього гарне почуття гумору, він турботливий, уважний, сильний і мужній, іноді боязкий і ніжний. Він просто класний!" - сказала дівчина.

Фото: (instagram.com/holostyakstb)

У Лілі склалася інша, але не менш унікальна історія. Перше побачення у пари було екстремальним. Учасниця шоу зізнається, що була на той момент зовсім не активною людиною, а тому таке проведення часу давалося їй складно.

"Я відчула, як гарно він до мене ставиться, з такою ніжністю і турботою. Жоден чоловік так до мене ще не ставився. В той момент я не розуміла, що все найкраще ще попереду... Дивлячись на те, наскільки він чудовий чоловік, відразу ж розумію, що і я - непогана. Ми зустрічаємо людей, які нам відповідають і доповнюють. Хочеться вірити, що це дійсно моя історія", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, що знайомство з батьками учасниць шоу Холостяк у 10-му випуску стало для Добриніна квестом.

Також ми писали про те, що співачка Оля Полякова різко висловилася про шоу "Холостяк" і про головного героя, якого виконавиця вважає найбільш гідним чоловіком.

Додамо, що колишня учасниця проекту шоу Холостяк Наталі відповіла на різку заяву Полякової.