Зверніть увагу: Комаровський висловився про симптоми алергії

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський конкретизував основні симптоми і назвав, як визначити

Євген Комаровський перерахував симптоми алергії, які можуть виявлятися у людини від подразників будь-якого характеру. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram виклав у п'яти категоріях симптоми, на які варто звернути увагу для оперативного реагування.

Доктор Комаровський включив в перелік наступні симптоми, які можуть відчувати люди з боку дихальних шляхів, з боку шлунково-кишкового тракту, дихальних, шкірних, очних та у інших проявах.

З боку дихальних шляхів:

закладеність носа; нежить; чхання; кашель; осиплість голосу; утруднене дихання.

Лікар Євген Комаровський розповів про симптоми алергії (Фото% колаж РБК-Україна)

З боку шлунково-кишкового тракту:

нудота; блювання; болі в животі, пронос.

Шкірні:

свербіж; почервоніння; висипання на шкірі (плями різних розмірів і т. д.); набряклість.

З боку очей:

сльозотеча; почервоніння; свербіж, печіння.

Інші::

набряк губ, язика, обличчя, шиї; слабкість, запаморочення, розлад свідомості; зниження артеріального тиску; блідість; холодний піт.

Симптоми алергії (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше повідомлялося, що лікар Євген Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливої шкіри немовлят, щоб запобігти її пересихання.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський висловився про те, як правильно лікувати таке прояв стафілококової інфекції як фурункул.