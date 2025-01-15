Обраниця Цимбалюка різко відреагувала на чутки про розставання з актором: "Не цікавить"

Що сказала Готочкіна

Світлана зізналася, що останнім часом підписники задають їй одне й те саме питання, але відповідати на нього вона не має наміру. Про це зірка соцмереж заявила в stories. Вона емоційно зазначила, що користувачів більше нічого не цікавить, окрім пліток щодо її особистого життя.

"Відкрила ваші запитання, які ви мені писали, і знаєте, я вирішила, що, мабуть, не буду на них відповідати, тому що 99,9% запитань на одну тему. Вас більше нічого не цікавить. А якщо вас, крім цього, більше нічого не цікавить, то мені також не дуже цікаво вам відповідати. Тому прошу зрозуміти та прийняти", - сказала Готочкіна.

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Наразі ще обраниця Цимбалюка, оскільки офіційно вони не підтверджували розрив, відпочиває на острові Маврикій разом із подругою. Про свого зіркового коханого публічно вона не згадує і так само не публікує спільних кадрів з ним. На її сторінці можна знайти лише давні знімки з Тарасом, які були зроблені раніше.

Закохані разом уже близько трьох років, але до 2022-го вони приховували стосунки. У середині грудня минулого року в мережі почали з’являтися чутки про те, що пара розійшлася.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/got.sveta)

Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка

У 2022 році зірка українських серіалів та кіно повідомив про розлучення з візажисткою Тіною Антоненко, шлюб з якою тривав близько року. Тоді він у відвертому пості зізнався, що їхні відносини зруйнувала війна.

У листопаді 2022 року Тарас натякав, що у нього почалися стосунки з таємничою блондинкою. Пізніше стало відомо, що це власниця столичного ресторану Fish Fetish, а також бренду одягу GOT'S label Світлана Готочкіна.

Їхнє спілкування почалося в Instagram, і після того, як закохані підтвердили свої стосунки, вони активно ділилися спільними романтичними кадрами та залишали до них теплі слова, адресовані одне одному.

Проте наразі цього ні з боку Тараса, ні з боку Світлани немає, тому фани запідозрили, що між ними відбувається щось нехороше. Водночас офіційно коментувати цю ситуацію обидва не поспішають.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/got.sveta)