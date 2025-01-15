Обраниця Цимбалюка різко відреагувала на чутки про розставання з актором: "Не цікавить"

Останнім часом у мережі пліткують про те, що Тарас Цимбалюк розстався зі своєю обраницею - рестораторкою Світланою Готочкіною. У своєму нещодавньому пості він відверто розповів про проблеми, а його партнерка також робить неоднозначні заяви.
Цього разу Світлана різко прокоментувала тему особистого життя, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram пише про це детальніше.
Світлана зізналася, що останнім часом підписники задають їй одне й те саме питання, але відповідати на нього вона не має наміру. Про це зірка соцмереж заявила в stories. Вона емоційно зазначила, що користувачів більше нічого не цікавить, окрім пліток щодо її особистого життя.
"Відкрила ваші запитання, які ви мені писали, і знаєте, я вирішила, що, мабуть, не буду на них відповідати, тому що 99,9% запитань на одну тему. Вас більше нічого не цікавить. А якщо вас, крім цього, більше нічого не цікавить, то мені також не дуже цікаво вам відповідати. Тому прошу зрозуміти та прийняти", - сказала Готочкіна.
Наразі ще обраниця Цимбалюка, оскільки офіційно вони не підтверджували розрив, відпочиває на острові Маврикій разом із подругою. Про свого зіркового коханого публічно вона не згадує і так само не публікує спільних кадрів з ним. На її сторінці можна знайти лише давні знімки з Тарасом, які були зроблені раніше.
Закохані разом уже близько трьох років, але до 2022-го вони приховували стосунки. У середині грудня минулого року в мережі почали з’являтися чутки про те, що пара розійшлася.
У 2022 році зірка українських серіалів та кіно повідомив про розлучення з візажисткою Тіною Антоненко, шлюб з якою тривав близько року. Тоді він у відвертому пості зізнався, що їхні відносини зруйнувала війна.
У листопаді 2022 року Тарас натякав, що у нього почалися стосунки з таємничою блондинкою. Пізніше стало відомо, що це власниця столичного ресторану Fish Fetish, а також бренду одягу GOT'S label Світлана Готочкіна.
Їхнє спілкування почалося в Instagram, і після того, як закохані підтвердили свої стосунки, вони активно ділилися спільними романтичними кадрами та залишали до них теплі слова, адресовані одне одному.
Проте наразі цього ні з боку Тараса, ні з боку Світлани немає, тому фани запідозрили, що між ними відбувається щось нехороше. Водночас офіційно коментувати цю ситуацію обидва не поспішають.
Раніше Цимбалюк емоційно відповів, чому він не на фронті.
Тим часом Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку.