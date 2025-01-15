Избранница Цымбалюка резко отреагировала на слухи о расставании с актером: "Не интересует"

Что сказала Готочкина

Светлана призналась, что в последнее время подписчики задают ей один и тот же вопрос, но отвечать на него она не намерена. Об этом звезда соцсетей заявила в stories. Она эмоционально отметила, что пользователей больше ничего не интересует, кроме сплетен о ее личной жизни.

"Открыла ваши вопросы, которые вы мне писали, и знаете, я решила, что, пожалуй, не буду на них отвечать, потому что 99,9% вопросов на одну тему. Вас больше ничего не интересует. А если вас, кроме этого, больше ничего не интересует, то мне также не очень интересно вам отвечать. Поэтому прошу понять и принять", - сказала Готочкина.

Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Сейчас еще избранница Цимбалюка, поскольку официально они не подтверждали разрыв, отдыхает на острове Маврикий вместе с подругой. О своем звездном возлюбленном публично она не вспоминает и так же не публикует совместных кадров с ним. На ее странице можно найти только давние снимки с Тарасом, которые были сделаны ранее.

Влюбленные вместе уже около трех лет, но до 2022-го они скрывали отношения. В середине декабря прошлого года в сети начали появляться слухи о том, что пара разошлась.

Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/got.sveta)

Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка

В 2022 году звезда украинских сериалов и кино сообщил о разводе с визажисткой Тиной Антоненко, брак с которой длился около года. Тогда он в откровенном посте признался, что их отношения разрушила война.

В ноябре 2022 года Тарас намекал, что у него начались отношения с таинственной блондинкой. Позже стало известно, что это владелица столичного ресторана Fish Fetish, а также бренда одежды GOT'S label Светлана Готочкина.

Их общение началось в Instagram, и после того, как влюбленные подтвердили свои отношения, они активно делились совместными романтическими кадрами и оставляли к ним теплые слова, адресованные друг другу.

Однако теперь этого ни со стороны Тараса, ни со стороны Светланы нет, поэтому фаны заподозрили, что между ними происходит что-то нехорошее. В то же время официально комментировать эту ситуацию оба не спешат.

Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/got.sveta)