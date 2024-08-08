"Не всі розуміють": Тарас Цимбалюк емоційно відповів, чому він не на фронті

Актор та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який нещодавно потрапив у черговий скандал через вечірку з російськими піснями, зізнався, чи соромно йому за те, що він не на фронті. Нині артист продовжує зніматися у фільмах та виступати в театрі.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на подкасті Аліни Шаманської "Розлючена", який вже вийшов на її YouTube, Цимбалюк відповів, як реагує на хейт та закиди на кшталт "чому не в окопі".

Чи соромно зірці "Спіймати Кайдаша" за те, що він не на фронті

"Не знаю, чим це крити. Те, що я допомагаю ЗСУ, це, мені здається, обов'язок кожного. Проте я дуже вдячний людям, які служить в ЗСУ", - зізнався Цимбалюк.

Актор не став заперечувати, що часто отримує питання про те, чому ж він не захищає Україну на фронті. І це його "накриває".

На початку повномасштабної війни Цимбалюк, за його словами, реагував на такі закиди "неоднозначно". А зараз він дивиться на все це інакше.

"Мене розчаровує от оцей пласт людей, які пишуть оцю всю х*йню, і їх так багато. Ну дуже багато прям ф*гні всякої пишуть. Немає сенсу на це реагувати", - заявив актор.

Цимбалюк зізнався, чому він не на фронті (скріншот)

Тарас пригадав, що коли він та інші артисти виступали в Дніпрі, де за декілька днів до цього були "прильоти", глядачі їх дякували. На думку Цимбалюка, це допомагає людям "перезавантажитися", а також зібрати гроші на ЗСУ.

"Хтось має це робити і це не всі розуміють. Є люди, які дуже категоричні, поверхневі. І вони вважають, що зараз всі чоловіки, які є в Україні, вони повинні піти на передову. І вони не розуміють чим це закінчиться", - заявив Тарас.

"Якщо так дійсно станеться, хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни в світі де б служили всі чоловіки локально... Але, якщо у людей є інтернет та iPhone, то писати х*йню по замовченню не так вже і важко", - додав він.

Останні скандали з Цимбалюком

Нагадаємо, нещодавно актор нарвався на хейт через за вечірку з Алхім та російськими піснями. Журналістка Аліна Доротюк рознесла Цимбалюка та зазначила, що артист має нести відповідальність перед своєю аудиторією.

Тарас відповів не одразу. Лише згодом Цимбалюк відреагував на скандал та заявив, що визнає помилки.