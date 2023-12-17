Обране для геймерів: кращі ігри на ПК

Комп'ютерні ігри люблять і діти, і дорослі. Причому останні починали в них грати ще за часів "танчиків" чи "Супер Маріо". З часом і ПК, і програми змінювалися за змістом, формою та виконанням. Однак "традиційні" ігри досі шануються багатьма геймерами.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PC Gamer, PCGamesN, Newzoo, Steam, GameDev DOU, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі ігри, в які можна грати на звичайному комп'ютері.

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Яка гра - топ 1 у світі

За версією багатьох спеціалізованих порталів, найбільш популярною грою у світі вважають нині Minecraft. Кількість її щомісячних активних гравців перевищує 163,6 мільйона осіб.

Ландшафт і будівлі складаються з кубічних блоків (скріншот: youtube.com/Minecraft)

Назва гри - Minecraft - дослівно переводиться з англійської мови як "шахтарське ремесло". Вона і справді дозволяє передусім виразити свою креативність.

Розроблена у 2011 році шведським програмістом Маркусом Перссоном (відомим також як Notch) вона і нині випускається заснованою ним компанією Mojang, котра належить Microsoft Studios.

Minecraft належить до ігор з найширшою аудиторією і визнана найпродаванішою відеогрою в історії.

Грати можна у різних тематичних світах (скріншот: minecraft.net)

Вона пропонує гравцеві тривимірний процедурно генерований світ, що складається з кубічних блоків, які можна використовувати на власний розсуд. Блоки поділяються на матеріали та об'єкти, котрі не обов'язково мають видиму кубічну форму, але займають умовний один кубик.

Гра не ставить перед гравцем однозначних цілей, але пропонує безліч можливостей і занять: досліджувати світ, створювати різноманітні споруди й предмети, битися з різними супротивниками.

У Minecraft є:

п'ять основних режимів - творчість (Creative), виживання (Survival), пригода (Adventure), хардкор (Hardcore) і спостерігач (Spectator)

сім типів світів - звичайний, суперплаский, великі біоми, розширений, користувацький, налагодження, власний

три виміри - звичайний світ, нижній світ, край

Можлива як одноосібна гра, так і багатокористувацька, коли багато гравців взаємодіють в межах одного світу.

Яка найпопулярніша гра у стімі

Steam - онлайн-сервіс цифрового поширення відеоігор та програмного забезпечення від компанії Valve.

По суті Steam виступає засобом технічного захисту авторських прав, платформою для багатокористувацьких ігор і потокового мовлення, а також соціальною мережею для геймерів.

Найпопулярніша гра за версією Steam - багатокористувацька гра в жанрі тактичного шутера від першої особи Counter-Strike 2, розроблена компанією Valve.

Counter Strike є однією з найпопулярніших ігор в кіберспорті (скріншот: store.steampowered.com)

Ця гра є п'ятою у серії Counter-Strike і побачила світ 27 вересня 2023 року.

Яка найпопулярніша гра в Україні

Згідно з дослідженням GameDev DOU, після початку повномасштабної війни українці купували найчастіше ігри в жанрі action-adventure та action role-playing.

При цьому у топ п'ятірці найдовше трималась пригодницька відеогра 2013 року Grand Theft Auto V, розроблена Rockstar North та видана компанією Rockstar Games.

Її події відбуваються у вигаданому американському штаті Сан-Андреас (заснованому на Південній Каліфорнії) та місті Лос-Сантос (схожому на Лос-Анджелес).

Ця гра - для справжніх шибайголів (скріншот: youtube.com/Rockstar Games)

Сюжетна історія слідує за трьома злочинцями, які перебувають під тиском урядового відомства та авторитетних кримінальних фігур. Дизайн відкритого світу дозволяє гравцям вільно переміщатися місцевістю.

На другому місці серед уподобань українців - футбольна відеогра-симулятор FIFA 23, розроблена EA Vancouver та видана Electronic Arts.

Яка гра - найдорожча у світі

Згідно з даними різних рейтингів, однією з найдорожчих у світі є пригодницька відеогра Red Dead Redemption 2, розроблена і видана Rockstar Games у 2018 році.

Це - третя частина у серії Red Dead і приквел до гри Red Dead Redemption. Її створення коштувало близько 540 мільйонів доларів.

Сюжет гри розгортається в 1899 році у вигаданій версії середнього заходу і півдня США.

У центрі сюжету - злочинець Артур Морган (член банди Ван дер Лінде), який намагається вижити у боротьбі проти урядових сил, ворожих банд та інших ворогів.

Гра представлена як від першої, так і від третьої особи (скріншот: youtube.com/Rockstar Games)

Історія слідує також за іншим членом банди - Джоном Марстоном (головним героєм першої Red Dead Redemption).