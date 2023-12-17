Избранное для геймеров: лучшие игры на ПК

Компьютерные игры любят и дети, и взрослые. Причем последние начинали в них играть еще во времена "танчиков" или "Супер Марио". Со временем и ПК, и программы менялись по содержанию, форме и исполнению. Однако "традиционные" игры до сих пор уважают многие геймеры.

При подготовке материала были использованы следующие источники: PC Gamer, PCGamesN, Newzoo, Steam, GameDev DOU, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших играх, в которые можно играть на обычном компьютере.

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Какая игра - топ 1 в мире

По версии многих специализированных порталов наиболее популярной игрой в мире считают ныне Minecraft. Количество ее ежемесячных активных игроков превышает 163,6 миллиона человек.

Ландшафт и здания состоят из кубических блоков (скриншот: youtube.com/Minecraft)

Название игры - Minecraft - дословно переводится с английского языка как "шахтерское ремесло". Она действительно позволяет прежде всего выразить свою креативность.

Разработанная в 2011 году шведским программистом Маркусом Перссоном (известным также как Notch) она и ныне выпускается основанной им компанией Mojang, принадлежащей Microsoft Studios.

Minecraft принадлежит к играм с самой широкой аудиторией и признана самой продаваемой видеоигрой в истории.

Играть можно в разных тематических мирах (скриншот: minecraft.net)

Она предлагает игроку трехмерный процедурно генерируемый мир, состоящий из кубических блоков, которые можно использовать по собственному усмотрению. Блоки делятся на материалы и объекты, которые не обязательно имеют видимую кубическую форму, но занимают один условный кубик.

Игра не ставит перед игроком однозначные цели, но предлагает множество возможностей и занятий: исследовать мир, создавать разнообразные сооружения и предметы, сражаться с разными противниками.

В Minecraft есть:

пять основных режимов - творчество (Creative), выживание (Survival), приключение (Adventure), хардкор (Hardcore) и наблюдатель (Spectator)

семь типов миров - обычный, суперплоскость, большие биомы, расширенный, пользовательский, отладка, собственный

три измерения - обычный мир, нижний мир, край

Возможна как единоличная игра, так и многопользовательская, когда многие игроки взаимодействуют в пределах одного мира.

Какая самая популярная игра в стиме

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программного обеспечения от компании Valve.

По сути, Steam выступает средством технической защиты авторских прав, платформой для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сетью для геймеров.

Самая популярная игра по версии Steam - многопользовательская игра в жанре тактического шутера от первого лица Counter-Strike 2, разработанная компанией Valve.

Counter Strike является одной из самых популярных игр в киберспорте (скриншот: store.steampowered.com)

Эта игра является пятой в серии Counter-Strike и увидела свет 27 сентября 2023 года.

Какая самая популярная игра в Украине

Согласно исследованию GameDev DOU, после начала полномасштабной войны украинцы покупали чаще всего игры в жанре action-adventure и action role-playing.

При этом в топ пятерке дольше всего держалась приключенческая видеоигра 2013 года Grand Theft Auto V, разработанная Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games.

Ее события происходят в вымышленном американском штате Сан-Андреас (основанном на Южной Калифорнии) и городе Лос-Сантос (похожем на Лос-Анджелес).

Эта игра - для настоящих сорванцов (скриншот: youtube.com/Rockstar Games)

Сюжетная история следует за тремя преступниками, находящимися под давлением правительственного ведомства и авторитетных уголовных фигур. Дизайн открытого мира позволяет игрокам свободно перемещаться по местности.

На втором месте среди предпочтений украинцев - футбольная видеоигра-симулятор FIFA 23, разработанная EA Vancouver и изданная Electronic Arts.

Какая игра самая дорогая в мире

Согласно данным различных рейтингов, одной из самых дорогих в мире является приключенческая видеоигра Red Dead Redemption 2, разработанная и изданная Rockstar Games в 2018 году.

Это - третья часть в серии Red Dead и приквел к игре Red Dead Redemption. Ее создание стоило около 540 миллионов долларов.

Сюжет игры разворачивается в 1899 году в вымышленной версии среднего запада и юга США.

В центре сюжета - преступник Артур Морган (член банды Ван дер Линде), пытающийся выжить в борьбе против правительственных сил, вражеских банд и других врагов.

Игра представлена как от первого, так и от третьего лица (скриншот: youtube.com/Rockstar Games)

История следует также за другим членом банды - Джоном Марстоном (главным героем первой Red Dead Redemption).