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Дивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відео

Вівторок 05 грудня 2023 10:16
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Дивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відео Вийшов офіційний трейлер Grand Theft Auto VI (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Rockstar Games офіційно випустила трейлер Grand Theft Auto VI - відеогри в жанрі пригодницького бойовика.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американської компанії з розробки відеоігор.

На початку листопада Rockstar Games оголосила про плани представити трейлер у грудні.

Дивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відео

Дивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відеоДивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відео

Скриншоти

Раніше передбачалося, що перший трейлер GTA VI може бути показаний на майбутній церемонії Game Awards, але це не так.

Дивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відеоДивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відеоДивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відео

Скриншоти

Дія нової гри розгорнеться у популярному серед фанатів місці - Vice City.

Що стосується того, що ми сподіваємося побачити в GTA 6, то, за чутками, будуть два головні герої, які займаються дрібними озброєними пограбуваннями.

Щодо стилю гри, залишається незрозумілим, чи збережеться більш ексцентричний підхід як у GTA 5 і GTA Online або вона віддасть перевагу більш спокійним ноткам, як у GTA 4 і Red Dead Redemption 2.

Додамо, що вихід Grand Theft Auto VI заплановано на 2025 рік для PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Раніше ми писали, що GTA: The Trilogy - The Definitive Edition вийде безкоштовно на iOS та Android.

А ще ми повідомляли, що були розсекречені нові деталі довгожданої GTA VI.

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