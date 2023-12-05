Дивіться перший офіційний трейлер GTA VI: яскраве відео
Rockstar Games офіційно випустила трейлер Grand Theft Auto VI - відеогри в жанрі пригодницького бойовика.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американської компанії з розробки відеоігор.
На початку листопада Rockstar Games оголосила про плани представити трейлер у грудні.
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Раніше передбачалося, що перший трейлер GTA VI може бути показаний на майбутній церемонії Game Awards, але це не так.
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Дія нової гри розгорнеться у популярному серед фанатів місці - Vice City.
Що стосується того, що ми сподіваємося побачити в GTA 6, то, за чутками, будуть два головні герої, які займаються дрібними озброєними пограбуваннями.
Щодо стилю гри, залишається незрозумілим, чи збережеться більш ексцентричний підхід як у GTA 5 і GTA Online або вона віддасть перевагу більш спокійним ноткам, як у GTA 4 і Red Dead Redemption 2.
Додамо, що вихід Grand Theft Auto VI заплановано на 2025 рік для PlayStation 5 і Xbox Series X/S.
Раніше ми писали, що GTA: The Trilogy - The Definitive Edition вийде безкоштовно на iOS та Android.
А ще ми повідомляли, що були розсекречені нові деталі довгожданої GTA VI.