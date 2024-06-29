Мішина блиснула брендовим "луком" у Нью-Йорку: скільки коштує вбрання актриси (фото)
Акторка Ксенія Мішина разом із сином відправилася до Нью-Йорка, звідки вже встигла похвалитися свіжим контентом. Вона показала кілька фото та відео, на яких засвітила брендове вбрання.
Про аутфіт знаменитості та реакцію мережі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Який образ показала Мішина
Зірка українських фільмів та серіалів вигуляла речі від іменитих марок, серед яких Dior та Louis Vuitton.
Ксенія Мішина вигуляла стильний лук (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Так, вона обрала рюкзак, схожий на Palm Springs MM від Louis Vuitton, вартість якого досягає майже 3000 доларів (а 2,710 = майже 110 тис грн) - про це свідчить ціна на офіційному сайті марки. Виріб коричневого кольору має по всій довжині символи бренду, які неможливо переплутати ні з чим іншим.
Рюкзак Louis Vuitton (Фото: скриншот)
Також на Ксенії - кросівки, схожі на Star Platform Sneaker від Louis Vuitton. Їх ціна становить 990 доларів (40 тис грн).
Кросівки Doir (Фото: скриншот)
Доповнила брендовий лук футболка від Miu Miu, вартість якої складає 460 євро (майже 20 тис грн). Завершили вбрання велосипедки приємного бежевого відтінку.
Футболка від Miu Miu (Фото: скриншот)
Також Ксенія постала на фото у сонцезахисних окулярах та з зібраним у високий хвіст волоссям.
"Нарешті не фотошоп", - підписала кадри, зроблені на тлі Нью-Йорських будівель, українка. У stories вона поділилася іншими спільними кадрами із сином Платоном та показала їхні спільні розваги.
Реакція мережі
І поки одні підписники пораділи за зірку та побажали їй приємних вражень, інші - не зрозуміли, навіщо публічно вихвалятися поїздками за кордон у період повномасштабної війни в Україні. Ось деякі коментарі юзерів:
- "І такою медійною особою ще хтось милується. Воєнний стан триває, а комусь цікаво хвалитись своїми поїздками"
- "Фігура і вид супер!"
- "Там що зовсім дерева не ростуть? А так дуже гарно"
- "Які ви з сином прекрасні".
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Крім цього, раніше ми розповідали про українських зірок, які сміливо показують себе без макіяжу і фільтрів.
Для написання матеріалу були використані джерела: пост з Instagram-сторінки Ксенії Мішиної, інформація з сайтів Dior, Louis Vuitton та Mytheresa.