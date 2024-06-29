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Мишина блеснула брендовым "луком" в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)

Суббота 29 июня 2024 21:41
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Мишина блеснула брендовым "луком" в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото) Ксения Мишина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Любовь Блажко

Актриса Ксения Мишина вместе с сыном отправилась в Нью-Йорк, откуда уже успела похвастаться свежим контентом. Она показала несколько фото и видео, на которых засветила брендовый наряд.

Об аутфите знаменитости и реакции сети рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какой образ показала Мишина

Звезда украинских фильмов и сериалов выгуляла вещи от именитых марок, среди которых Dior и Louis Vuitton.

Мишина блеснула брендовым &quot;луком&quot; в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)Ксения Мишина выгуляла стильный лук (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Так, она выбрала рюкзак, похожий на Palm Springs MM от Louis Vuitton, стоимость которого достигает почти 3000 долларов (а 2,710 = почти 110 тыс грн) - об этом свидетельствует цена на официальном сайте марки. Изделие коричневого цвета имеет по всей протяженности символы бренда, которые невозможно перепутать ни с чем другим.

Мишина блеснула брендовым &quot;луком&quot; в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)

Рюкзак Louis Vuitton (Фото: скриншот)

Также на Ксении - кроссовки, похожие на Star Platform Sneaker от Louis Vuitton. Их цена составляет 990 долларов (40 тыс. грн).

Мишина блеснула брендовым &quot;луком&quot; в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)Кроссовки Doir (Фото: скриншот)

Дополнила брендовый лук футболка от Miu Miu, стоимость которой достигает 460 евро (около 20 тыс. грн). Завершили наряд велосипедки приятного бежевого оттенка.

Мишина блеснула брендовым &quot;луком&quot; в Нью-Йорке: сколько стоит наряд актрисы (фото)Футболка от Miu Miu (Фото: скриншот)

Также Ксения предстала на фото в солнцезащитных очках и с собранными в высокий хвост волосами.

"Наконец-то не фотошоп", - подписала кадры, сделанные на фоне Нью-Йоркских зданий, украинка. В stories она поделилась другими общими кадрами с сыном Платоном и показала их совместное времяпрепровождения.

Реакция сети

И пока одни подписчики порадовались за звезду и пожелали ей приятных впечатлений, другие - не поняли, зачем публично хвастаться поездками за границу в период полномасштабной войны в Украине. Вот некоторые комментарии пользователей:

  • "И таким медийным лицом еще кто-то любуется. Военное положение продолжается, а кому интересно хвастаться своими поездками"
  • "Фигура и вид супер!"
  • "Там что совсем деревья не растут? А так очень хорошо"
  • "Какие вы с сыном прекрасные".

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Кроме этого, ранее мы рассказывали про украинских звезд, которые смело показывают себя без макияжа и фильтров.

Для написания материала были использованы источники: пост из Instagram-страницы Ксении Мишиной, информация с сайтов Dior, Louis Vuitton и Mytheresa.

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Нью-Йорк Ксения Мишина Звезды шоу-бизнеса Актриса
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