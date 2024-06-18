Як носити найтрендовіший колір цього літа - білий: топовий дизайнер дав поради

Білий колір - це безпрограшний варіант для літнього гардеробу та хіт цього сезону. Він чудово поєднується з безліччю інших кольорів, створюючи свіжі та стильні образи.

Як його краще поєднувати в образах, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис топового українського дизайнера Андре Тан в Instagram.

Як поєднувати білий колір в іншими речами в гардеробі

Поєднуйте білий з молочним

Такий тандем подарує вам відчуття затишку та комфорту.

Білий та небесно-блакитний

Спробуйте поєднати ці два ніжних кольори. Така класика ніколи не вийде з моди та буде актуальна.

Білий та вершково-жовтий

А таке комбо кольорів у цьому сезоні прямо на піку популярності.

Білий та рожевий

Ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким.

Білий та помаранчевий

За словами дизайнера, це яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить вас непоміченою.

Білий та бежевий

Модельєр наголошує, що це універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардеробу.

Білий та червоний

А це яскраве поєднання, яке підкреслить вашу жіночність і додасть образу неабиякої грайливості.