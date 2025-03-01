Секрети досвідчених городників: як підготувати інструменти до нового сезону на городі

Лопати

Лопати - незамінний інструмент для перекопування ґрунту, і до весни вони часто вкриваються іржею чи залишками землі. Спочатку змийте бруд теплою водою з милом, використовуючи жорстку щітку для видалення засохлих частинок.

Якщо є іржа, протріть метал наждачним папером або металевою губкою, змоченою в оцті. Гостре лезо лопати полегшує роботу, тож заточіть його напилком під кутом 45°, рухаючись в одному напрямку. Після цього змастіть метал машинним мастилом, щоб захистити від корозії. Зберігайте лопату в сухому місці до березня.

Секатори

Секатори використовуються для обрізки дерев і кущів, тому їхні леза мають бути гострими та чистими. Почніть з очищення: розберіть секатор (якщо можливо) і промийте леза теплою водою з милом, видаляючи сік рослин щіткою.

Для дезінфекції протріть ріжучі частини спиртом або розчином марганцівки, щоб знищити бактерії та грибки. Заточіть леза бруском або точилом, тримаючи кут заводської заточки (зазвичай 20-30°). Змастіть рухомі частини машинним мастилом і перевірте натяг гвинтів перед зберіганням. Такий догляд у лютому забезпечить точний зріз навесні.

Граблі

Граблі потрібні для розпушування ґрунту та прибирання листя, але після зими їхні зубці можуть погнутися чи заржавіти. Очистіть граблі від бруду, промивши їх водою, а для видалення іржі використайте наждачний папір або дротову щітку.

Перевірте, чи не ослаблені зубці, і підтягніть кріплення, якщо це можливо. Для захисту від корозії нанесіть тонкий шар олії на металеві частини. Дерев’яну ручку протріть вологою ганчіркою і просушіть, щоб уникнути тріщин. У кінці лютого граблі будуть готові до перших весняних робіт.

Напочатку нового сезону на городі треба привести до ладу інструменти (фото: Freepik.com)

Сапи

Сапи допомагають боротися з бур’янами та розпушувати землю, але бруд і волога можуть зіпсувати їх за зиму. Змийте залишки ґрунту водою з милом і перевірте лезо на наявність іржі - її легко прибрати оцтом чи наждачкою. Заточіть робочу кромку напилком під кутом 30-40°, щоб полегшити прополювання.

Металеву частину змастіть олією, а дерев’яну ручку відшліфуйте дрібним наждачним папером, якщо вона шорстка. Для дезінфекції протріть лезо спиртом або перекисом водню. Такі прості дії в лютому зроблять сапу ефективною для березневих грядок.

Ножівки садові

Садові ножівки використовують для обрізки товстих гілок, тому їхнє полотно має бути гострим і чистим. Очистіть зубці від смоли й пилу, протерши їх ганчіркою, змоченою в розчиннику або спирті. Перевірте стан зубців - якщо вони затупилися, заточіть їх спеціальним тригранним напилком, рухаючись у напрямку заводської заточки.

Для дезінфекції обробіть полотно розчином марганцівки чи спиртом, щоб уникнути перенесення хвороб. Змастіть метал тонким шаром олії, щоб захистити від іржі. Зберігайте ножівку в чохлі до весняної обрізки.

Загальні поради з догляду за інструментами

Догляд за садовими інструментами у лютому включає кілька універсальних правил для всіх типів. Завжди очищайте інструменти після роботи, щоб бруд не накопичувався, і зберігайте їх у сухому місці, наприклад, у сараї чи гаражі.

Для дезінфекції використовуйте доступні засоби - спирт, марганцівку чи оцет, які знищують патогени. Заточуйте леза регулярно, адже гострі інструменти економлять час і зусилля. Змащуйте металеві частини машинним мастилом або WD-40 для захисту від вологи. Перевіряйте ручки на тріщини і замінюйте їх за потреби, щоб робота була безпечною.

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