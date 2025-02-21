Яровизація картоплі: коли її робити, щоб отримати здоровий врожай

Яровизація картоплі - перевірений спосіб зробити бульби майбутнього урожаю великими та здоровими. Коли починати цю весняну процедуру перед посадкою картоплі?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, коли починати яровизацію картоплі та що треба взяти до уваги.

Що таке яровизація картоплі?

Яровизація - це спеціальне агротехнічне заняття, мета якого полягає в стимулюванні проростання бульб до посадки, щоб отримати здорові та сильні рослини. Це науково доведений метод, який активно використовують як досвідчені фермери, так і початківці.

Процес яровизації зазвичай займає від 4 до 6 тижнів і включає в себе кілька етапів. В результаті яровизації отримують не тільки швидке проростання, але й підвищення урожайності.

Цей метод активно застосовують не лише для картоплі, але й для інших культур, таких як зернові й клубеневі. Яровизація допомагає картоплі адаптуватися до зовнішніх умов і збільшити стійкість до стресів.

Навіщо проводити яровизацію картоплі?

Яровизація картоплі не є обов'язковим процесом, однак її використання дає значні переваги.

Перш за все, це допомагає прискорити появу сходів. При правильному проведенні яровизації перші ростки з'являються вже через 10 днів після посадки, що значно скорочує час до врожаю. Крім того, завдяки яровизації фермери мають можливість відсіяти слабкі клубні, що не принесуть гарного врожаю.

Також яровизація допомагає попередити розвиток хвороб, оскільки під час процедури картопля обробляється спеціальними дезінфікуючими засобами та стимуляторами росту. В результаті таких заходів картопля має більший потенціал для успішного розвитку.

Яровизація - перевірений метод зміцнення посівного матеріалу (фото: Freepik.com)

Коли починати яровизацію картоплі?

Ідеальним часом для початку яровизації є період за 4-6 тижнів до планованої посадки картоплі. Важливо правильно розрахувати терміни, оскільки якщо почати процес занадто рано, ростки можуть бути занадто довгими і легко пошкоджуватимуться при посадці. Якщо ж процес затягнеться, молоді ростки можуть не з'явитися зовсім.

Згідно з народними прикметами, яровизацію варто починати в той момент, коли на березах з'являються листочки розміром 1-1,5 см, а температура вдень стабілізується на рівні +8-10°C.

Для середньої смуги України це найчастіше відбувається в останні тижні березня або на початку квітня, коли можна почати яровизацію для подальшої посадки в перших числах травня. Враховуйте погодні умови вашого регіону для найбільш оптимальних результатів.

Як правильно проводити яровизацію картоплі?

Процес яровизації картоплі досить простий і доступний для виконання вдома. Алгоритм дій виглядає наступним чином:

Калібрування та відбір посадкового матеріалу. Вибирайте картоплю вагою від 60 до 90 грамів, без пошкоджень, хвороб або ознак гнилі.

Розміщення картоплі в теплому місці з хорошим освітленням. Це дозволить розпочати проростання.

Дезінфекція картоплі. Обробка спеціальними засобами для запобігання хворобам.

Обробка стимуляторами росту. Це допоможе активувати процеси росту в рослині.

Процес пророщування. Залиште картоплю при температурі 18-23°C на 2,5-3 тижні до посадки.

Завдяки цьому методу ви отримаєте здорові, сильні і стійкі до хвороб картоплини, що дозволить значно збільшити врожайність і зменшити ризик хвороб. Враховуючи всі ці етапи, ви зможете отримати хороший і якісний врожай, навіть за складних умов вирощування.