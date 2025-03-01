Секреты опытных огородников: как подготовить инструменты к новому сезону на огороде

Лопаты

Лопаты - незаменимый инструмент для перекопки почвы, и к весне они часто покрываются ржавчиной или остатками земли. Сначала смойте грязь теплой водой с мылом, используя жесткую щетку для удаления засохших частиц.

Если есть ржавчина, протрите металл наждачной бумагой или металлической губкой, смоченной в уксусе. Острое лезвие лопаты облегчает работу, поэтому заточите его напильником под углом 45°, двигаясь в одном направлении. После этого смажьте металл машинным маслом, чтобы защитить от коррозии. Храните лопату в сухом месте до марта.

Секаторы

Секаторы используются для обрезки деревьев и кустов, поэтому их лезвия должны быть острыми и чистыми. Начните с очистки: разберите секатор (если возможно) и промойте лезвия теплой водой с мылом, удаляя сок растений щеткой.

Для дезинфекции протрите режущие части спиртом или раствором марганцовки, чтобы уничтожить бактерии и грибки. Заточите лезвия бруском или точилом, держа угол заводской заточки (обычно 20-30°). Смажьте движущиеся части машинным маслом и проверьте натяжение винтов перед хранением. Такой уход в феврале обеспечит точный срез весной.

Грабли

Грабли нужны для рыхления почвы и уборки листьев, но после зимы их зубцы могут погнуться или заржаветь. Очистите грабли от грязи, промыв их водой, а для удаления ржавчины используйте наждачную бумагу или проволочную щетку.

Проверьте, не ослаблены ли зубцы, и подтяните крепления, если это возможно. Для защиты от коррозии нанесите тонкий слой масла на металлические части. Деревянную ручку протрите влажной тряпкой и просушите, чтобы избежать трещин. В конце февраля грабли будут готовы к первым весенним работам.

В начале нового сезона на огороде надо привести в порядок инструменты (фото: Freepik.com)

Сапы

Тяпки помогают бороться с сорняками и рыхлить землю, но грязь и влага могут испортить их за зиму. Смойте остатки грунта водой с мылом и проверьте лезвие на наличие ржавчины - ее легко убрать уксусом или наждачкой. Заточите рабочую кромку напильником под углом 30-40°, чтобы облегчить прополку.

Металлическую часть смажьте маслом, а деревянную ручку отшлифуйте мелкой наждачной бумагой, если она шероховатая. Для дезинфекции протрите лезвие спиртом или перекисью водорода. Такие простые действия в феврале сделают тяпку эффективной для мартовских грядок.

Ножовки садовые

Садовые ножовки используют для обрезки толстых веток, поэтому их полотно должно быть острым и чистым. Очистите зубцы от смолы и пыли, протерев их тряпкой, смоченной в растворителе или спирте. Проверьте состояние зубцов - если они затупились, заточите их специальным трехгранным напильником, двигаясь в направлении заводской заточки.

Для дезинфекции обработайте полотно раствором марганцовки или спиртом, чтобы избежать переноса болезней. Смажьте металл тонким слоем масла, чтобы защитить от ржавчины. Храните ножовку в чехле до весенней обрезки.

Общие советы по уходу за инструментами

Уход за садовыми инструментами в феврале включает несколько универсальных правил для всех типов. Всегда очищайте инструменты после работы, чтобы грязь не накапливалась, и храните их в сухом месте, например, в сарае или гараже.

Для дезинфекции используйте доступные средства - спирт, марганцовку или уксус, которые уничтожают патогены. Затачивайте лезвия регулярно, ведь острые инструменты экономят время и усилия. Смазывайте металлические части машинным маслом или WD-40 для защиты от влаги. Проверяйте ручки на трещины и заменяйте их при необходимости, чтобы работа была безопасной.

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