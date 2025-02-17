10 овочів, які треба посадити у березні на городі для щедрого врожаю

Березень - активний старт городнього сезону в Україні. Попри мінливу погоду, саме в цьому місяці закладається основа для майбутнього врожаю багатьох популярних овочів. Експерти стверджують, що березень ідеально підходить для посіву холодостійких культур та вирощування розсади тих овочів, які потребують довшого вегетаційного періоду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме овочі варто посіяти або посадити у березні, щоб вони точно прижилися і порадували щедрим результатом.

Редис

Редис - ідеальний вибір для нетерплячих городників! Він надзвичайно холодостійкий і сходить навіть при +2 градусах. Він не вибагливий до ґрунту, але найкраще росте на легких, родючих ґрунтах. Редис можна сіяти безпосередньо у відкритий ґрунт вже з початку березня, якщо дозволяє погода. Для безперервного отримання врожаю, посів можна повторювати кожні 2-3 тижні. За словами експертів, щоб редис не ставав гірким, його потрібно регулярно поливати, особливо в суху погоду.

Морква

Ще один важливий овоч на українському городі, і березень - чудовий час для її посіву. Ранні сорти моркви, посіяні у березні, дадуть врожай вже влітку. Морква любить пухкий, добре дренований ґрунт та сонячне місце. Перед посівом насіння моркви рекомендується замочити для прискорення проростання. До речі, якщо хочете, щоб морква була солодшою, додайте в ґрунт деревну золу - вона покращує смак коренеплодів.

Буряк

Буряк, як і морква, належить до холодостійких культур, які можна сіяти у березні. Ранні сорти буряка, посіяні у березні, будуть готові до збору вже в середині літа. Буряк добре росте на різних типах ґрунтів, але найкраще віддає перевагу родючим, пухким ґрунтам.

Салат

Салат - це джерело ранніх вітамінів і свіжої зелені. Він дуже холодостійкий та невибагливий. Салат можна сіяти безпосередньо у відкритий ґрунт вже в березні або вирощувати через розсаду для ще більш раннього врожаю. Для салату потрібен родючий, добре зволожений ґрунт та сонячне або напівтінисте місце. Посів салату можна повторювати кожні 2 тижні для безперервного отримання свіжої зелені.

Шпинат

Шпинат росте швидко - посадили, а за пару тижнів уже можна рвати перше листя. Він добре росте на різних типах ґрунтів, але найкращий результат показує на родючих, добре дренованих ґрунтах. Для шпинату найкраще підійде напівтінисте місце.

Вже у березні можна саджати рослини для раннього врожаю (фото: Freepik.com)

Цибуля-сіянка

Перший місяць весни - ідеальний час для посадки цибулі-сіянки. Посадка в березні дозволяє отримати великі цибулини до кінця літа. Вона невибаглива, але любить сонячні місця та родючий, добре дренований ґрунт. Перед посадкою цибулю-сіянку рекомендується прогріти та обробити розчином марганцівки для профілактики захворювань.

Часник (ярий)

Хоча озимий часник садять восени, ярий часник чудово садять і навесні, в березні. Весняний часник зберігається краще за озимий і також дає хороший врожай. Для часнику потрібне сонячне місце та родючий, пухкий ґрунт. Перед посадкою зубчики часнику рекомендується розділити та обробити фунгіцидом.

Рання картопля

Для отримання надранньої картоплі, її потрібно почати готувати до посадки вже в березні. Пророщування картоплі в ящиках на світлі сприяє отриманню міцних паростків та більш ранньому врожаю. Висаджувати пророщену картоплю у відкритий ґрунт можна буде вже у квітні, як тільки ґрунт прогріється.

Горох

Горох - це холодостійка культура, яку також можна сіяти у березні. Ранній горох дасть соковиті стручки вже влітку. Він не вибагливий до ґрунту, але найкраще росте на легких, родючих ґрунтах. Перед посівом насіння гороху рекомендується замочити для прискорення проростання.

Бруква і ріпа

Ці коренеплоди також відносяться до холодостійких культур, які можна сіяти у березні. Звісно, бруква та ріпа не такі популярні, як картопля чи морква, але вони є цінним джерелом вітамінів і мікроелементів, а також відмінно зберігаються взимку. Для них потрібен пухкий, родючий ґрунт та сонячне місце.

Загальні рекомендації для посадки овочів у березні

Підготуйте ґрунт. Перекопайте грядки, внесіть органічні добрива (компост, перегній), розпушіть ґрунт.

Враховуйте погоду. Слідкуйте за прогнозом погоди, особливо на нічні заморозки. При необхідності підготуйте укриття для молодих рослин.

Дотримуйтесь сівозміни. Не садіть одні і ті ж культури на одному місці декілька років поспіль.

Поливайте посадки. Регулярний полив особливо важливий на початковому етапі росту рослин.

Мульчуйте грядки. Мульчування (соломою, тирсою, скошеною травою) допоможе зберегти вологу в ґрунті та запобігти росту бур'янів.

Дотримуючись цих порад, ви зможете отримати чудовий врожай на своєму городі.