7 важливих справ, які має зробити кожен господар у дворі перед початком весни

Підготовка подвір’я до весни - це важливий етап для кожного власника дому. Весняні роботи на подвір’ї допоможуть не тільки привести все до ладу, але й забезпечити правильний старт для майбутніх садових робіт.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сім основних справ, які варто виконати до початку весни на дворі.

Очищення території від сміття

Зимові вітри і сніг часто приносять на подвір’я різне сміття, яке потрібно прибрати. В першу чергу треба позбутися пластикових пакетів, гілок, листя та інших залишків.

Варто обійти двір і уважно перевірити всі кути. Якщо на землі є снігові насадки, їх потрібно ретельно розгребти, щоб весною ґрунт отримав доступ до сонячного світла. Чистота території - це перший крок до гарного вигляду подвір’я.

Очищення доріжок і алей

Зимовий період може залишити на садових доріжках не тільки сніг, а й льодяні нашарування, що ускладнюють переміщення. Перше, що потрібно зробити - очистити доріжки від залишків снігу та льоду.

Для цього зручно використовувати лопату, щітки та спеціальні розпилювачі для зняття льоду. Після цього доріжки можна обробити спеціальними складами для запобігання утворенню льоду в майбутньому. Це допоможе зробити пересування на подвір’ї більш комфортним.

Наприкінці зими треба прибирати з двору не тільки сніг, але й сміття (фото: Freepik.com)

Обрізка сухих гілок і дерев

Перед тим як природа розпочне новий цикл росту, необхідно обрізати старі, засохлі або пошкоджені гілки дерев і кущів. Також варто провести санітарну обрізку плодових дерев, щоб вони могли рости здоровими і давати хороший урожай.

Обрізка сприяє не тільки естетичному вигляду, а й правильному розвитку рослин. Зрізані гілки потрібно акуратно зібрати і утилізувати. Після обрізки дерева зможуть краще переносити весняне пробудження.

Очищення водостоків і дренажних систем

Один із важливих етапів весняного прибирання - це перевірка водостоків і дренажних труб. Якщо ці системи були заблоковані снігом або льодом, це може призвести до затоплення подвір’я під час весняних дощів.

Необхідно прочистити водостоки від бруду, листя та інших перешкод. Для цього зручно використовувати пластикові трубки або спеціальні пристрої для промивання. Це дозволить воді відходити без проблем і зберегти подвір’я сухим.

Підготовка газону до весни

Газон потребує особливої уваги після зими. Потрібно провести аерацію - проколювання ґрунту для покращення доступу кисню до коріння. Якщо на газоні залишилися мох чи залишки рослин, їх варто прибрати, щоб трава могла вільно проростати.

Весною можна підсіяти нові насіння на місцях з прорідженим покриттям. Правильний догляд за газоном допоможе йому швидше відновитися після зимового періоду.

Тільки розстане сніг, треба починати працювати граблями (фото: Freepik.com)

Обробка рослин від шкідників

З приходом тепла активізуються різноманітні шкідники, які можуть пошкодити дерева, кущі і квіти. Щоб уникнути таких проблем, потрібно обробити рослини спеціальними засобами для захисту від комах і хвороб.

Це можна зробити за допомогою біологічних препаратів або натуральних засобів, таких як часник або тютюн. Після обробки рослини будуть захищені від шкідливих організмів і зможуть краще розвиватися в наступному сезоні.

Перевірка огорож і садових конструкцій

Останнім етапом весняного прибирання є перевірка стану огорожі, альтанок, pergol і інших садових конструкцій. Зимові бурі можуть пошкодити частини огорож, тому необхідно переконатися в їх цілісності.

Справність конструкцій забезпечить додаткову безпеку та естетичний вигляд вашого подвір’я. Якщо є пошкодження, потрібно їх відновити або замінити частини. Це також важливий етап підготовки території до активного сезону.