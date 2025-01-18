"Обов'язково відновимо". У McDonald's зробили заяву після ранкової атаки РФ на Київ

Що відомо

У публікації, яка з'явилася на сторінці McDonald's Ukraine в соцмережі X (колишній Twitter), представники мережі зазначили, що, на щастя, внаслідок атаки ніхто з їхніх працівників не постраждав. Усі встигли виконати протоколи безпеки, які діють у закладах в Україні, та евакуювалися в метро до того, як ресторан зазнав ушкоджень.

У заяві пресслужби повідомили, що заклад зазнав пошкоджень, проте наразі неможливо сказати, наскільки вони суттєві.

"Наразі наша команда працює над усуненням наслідків обстрілу і ми обовʼязково відновимо наш ресторан на Лукʼянівці", - пишуть у пості.

Також у компанії нагадали, що ресторан на метро "Лук'янівська" є одним із перших закладів мережі в Україні.

Тим часом у коментарях користувачі подякували представникам мережі за суворе дотримання протоколів безпеки під час повітряних тривог.

Заява представників McDonald's Ukraine (скриншот)

Що відомо про атаку РФ по Києву 18 січня

У Шевченківському районі Києва пошкоджені трубопровід, будівлі та автомобілі. Частково зруйновані адміністративна будівля, бізнес-центр та кілька магазинів. В одній із будівель сталася пожежа, яку вже вдалося ліквідувати.

Внаслідок обстрілу загорілися щонайменше три автомобілі, ще десять зазнали ушкоджень.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, станом на 8:20 ранку було відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі. ДСНС повідомила про трьох загиблих та трьох поранених.

Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження трубопроводу, тиск у мережі поступово відновлюють, проте частина споживачів усе ще залишається без водопостачання.

Повітряну тривогу оголосили о 5:50 ранку через загрозу балістичних ракет. У місті працювала протиповітряна оборона. У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.