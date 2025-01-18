"Обязательно восстановим". В McDonald's сделали заявление после утренней атаки РФ на Киев

Что известно

В публикации, которая появилась на странице McDonald's Ukraine в соцсети X (бывший Twitter), представители сети написали, что, к счастью, в результате атаки никто из их работников не пострадал. Все успели выполнить протоколы безопасности, которые действуют в заведениях в Украине, и эвакуировались в метро до того, как ресторан получил повреждения.

В заявлении пресс-службы сообщили, что заведение получило повреждения, однако пока невозможно сказать, насколько они являются существенными.

"Сейчас наша команда работает над устранением последствий обстрела и мы обязательно восстановим наш ресторан на Лукьяновке", - пишут в посте.

Также в компании напомнили, что ресторан на метро "Лукьяновская" является одним из первых заведений сети в Украине.

Тем временем в комментариях пользователи поблагодарили представителей сети за строгое соблюдение протоколов безопасности во время воздушных тревог.

Заявление представителей McDonald's Ukraine (скриншот)

Что известно об атаке РФ по Киеву 18 января

В Шевченковском районе Киева повреждены трубопровод, здания и автомобили. Частично разрушены административное здание, бизнес-центр и несколько магазинов. В одном из зданий произошел пожар, который уже удалось ликвидировать.

В результате обстрела загорелись по меньшей мере три автомобиля, еще десять получили повреждения.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, по состоянию на 8:20 утра было известно о четырех погибших в Шевченковском районе. ГСЧС сообщила о трех погибших и трех раненых.

Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода, давление в сети постепенно восстанавливают, однако часть потребителей все еще остается без водоснабжения.

Воздушную тревогу объявили в 5:50 утра из-за угрозы баллистических ракет. В городе работала противовоздушная оборона. В Деснянском районе зафиксировали падение обломков.