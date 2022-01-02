Обошла Кейт Миддлтон: стало известно, сколько Меган Маркл потратила денег на одежду в 2021 году

С тех пор, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри три года назад, она начала носить дизайнерскую одежду от таких брендов, как Dior, Givenchy, Prada и Chanel. Кроме того, на ней также можно заметить множество дорогих аксессуаров.

Несмотря на то, что в марте 2021 года она покинула королевскую семью и переехала с мужем в Калифорнию, герцогиня продолжала демонстрировать свою любовь к очень дорогой одежде.

Интересно, что в 2021 году стоимость ее гардероба даже превзошла Кейт Миддлтон, чьи наряды были оценены в 65 тысяч долларов.

Ранее расходы на одежду герцогини Сассекской покрывал принц Чарльз - из бюджета, финансируемого герцогством Корнуолл. Сейчас неясно, кто оплачивает счета Меган и всегда ли герцогиня платит за свою одежду полную цену или получает скидки от дизайнеров.

Самые дорогие наряды Меган Макрл носила во время поездки в Нью-Йорк в сентябре вместе с принцем Гарри. Тогда на ней видели ошеломляющее количество дизайнерских вещей.

Однажды, когда она вышла на мероприятие Global Live Citizen, надела наряд стоимостью 11,5 тысяч долларов.

При этом эксперты отмечают, что стоимость ее коллекции одежды 2021 года резко снизилась по сравнению с 2019 годом, когда ее гардероб обошелся в 286 тысяч долларов.