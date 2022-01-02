Обійшла Кейт Міддлтон: стало відомо, скільки Меган Маркл витратила грошей на одяг в 2021 році

З тих пір, як Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі три роки тому, вона почала носити дизайнерський одяг від таких брендів, як Dior, Givenchy, Prada і Chanel. Крім того, на ній також можна помітити безліч дорогих аксесуарів.

Незважаючи на те, що в березні 2021 року вона покинула королівську сім'ю і переїхала з чоловіком до Каліфорнії, герцогиня продовжувала демонструвати свою любов до дуже дорогого одягу.

Цікаво, що в 2021 році вартість її гардеробу навіть перевершила Кейт Міддлтон, чиї вбрання були оцінені в 65 тисяч доларів.

Раніше витрати на одяг герцогині Сассекської покривав принц Чарльз - з бюджету, що фінансується герцогством Корнуолл. Зараз неясно, хто оплачує рахунки Меган і чи завжди герцогиня платить за свій одяг повну ціну або отримує знижки від дизайнерів.

Найдорожчі вбрання Меган Макрл носила під час поїздки в Нью-Йорк у вересні разом з принцом Гаррі. Тоді на ній бачили приголомшливу кількість дизайнерських речей.

Одного разу, коли вона вийшла на захід Global Live Citizen, одягла наряд вартістю 11,5 тисяч доларів.

При цьому експерти відзначають, що вартість її колекції одягу 2021 року різко знизилася в порівнянні з 2019 роком, коли її гардероб обійшовся в 286 тисяч доларів.