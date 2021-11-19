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Меган Маркл впервые за долгое время показала подросшего сына: рыженький, как папа

Новина українською →
США, Пятница 19 ноября 2021 19:45
Меган Маркл впервые за долгое время показала подросшего сына: рыженький, как папа Фото: Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл впервые за долгое время показала фото сына Арчи, которому уже 2,5 года. Судя по всему мальчишка унаследовал рыжую шевелюру отца.

О своей жизни в США, детях и супруге принце Гарри герцогиня Сассекская рассказала в шоу Эллен Дедженерис в Калифорнии.

На милом снимке Арчи Харрисон стоит в курятнике с корзиной в руках и наблюдает, как птицы клюют корм.

Поскольку Меган и Гарри не любят афишировать свою персональную жизнь, лицо мальчика они не показали.

Но по снимку видно, что малыш унаследовал густую рыжую шевелюру отца.

Интересно, что герцоги Сассекские поспособствовали спасению цыплят от гибели. Они также построили домик для кур, которому дали название "Archie's Chick Inn" в честь первенца.

Меган Маркл впервые за долгое время показала подросшего сына: рыженький, как папа

Скриншот видео: Арчи Харрисон, сын Меган Маркл и принца Гарри

Меган в интервью рассказала, как им с принцем Гарри живется в Калифорнии. Она говорит, что мужу нравится теплый климат южного побережья.

Для справки:

Малыш Арчи появился на свет 6 мая 2019-го года в Великобритании. Осенью того же года Меган и Гарри покинули Туманный Альбион, перебравшись в Канаду, а оттуда в США.

С лета 2020-го супруги живут на родине герцогини - в Калифорнии. А 4 июня 2021-го у них родилась дочь Лилибет Диана.

Ранее мы писали, что Меган Маркл рассказала о дочери.

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Меган Маркл
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