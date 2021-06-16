Как украинцам обменять старое водительское удостоверение на новое: подробная инструкция

Украинским автомобилистам рассказали, как обменять старое водительское удостоверение на новое. украинцам
Об этом сообщил Дорожный адвокат.
В Украине используются четыре типа удостоверений, а именно: советского образца (до 1993 года), "ламинированное" (1993-2011 годы), пластик (после 29.03.2011), обновленный пластик (после 01.04.2021).
Все эти типы удостоверений действительны на территории Украины, и дают право управлять транспортным средством. Срок действия удостоверений удостоверения советского образца и ламинированные, срока действия не имеют. Только удостоверения европейского образца имеют срок действия.
По закону обмен водительского удостоверения осуществляется по желанию водителя.
Кроме того, если вы хотите поехать за границу, нужно получить пластиковое удостоверение европейского образца. В соответствии с правилами Венской конвенции о дорожном движении, для водителей из стран Евросоюза вводятся унифицированные удостоверения на право управления транспортным средством. Такие же требования предъявляются к водителям из Украины, которые пересекают границу ЕС.
Также, чтобы управлять транспортным средством в некоторых странах требуется международное водительское удостоверение.
Процедура обмена не является такой сложной, как кажется. По вашему желанию, водительское удостоверение, выданное до вступления в силу закона от 24.09.2008 г. № 586-VI, может быть обменяно на новое. Обмен удостоверения производится без сдачи экзаменов. Обмен водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД, независимо от зарегистрированного места жительства.
В новом удостоверении водителя указываются категории:
Водитель должен лично подать в сервисный центр МВД следующие документы:
Также после внесения в государственный реестр информации об обмене водительского удостоверения, старое водительское удостоверение считается недействительным. И вам выдадут новое удостоверение.
На удостоверение разных категорий действует разный возрастной ценз:
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает взаимное признание и обмен удостоверений водителя.
Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.