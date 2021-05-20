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Украинцы могут обменять водительские права в Британии без экзаменов

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 15:32
Украинцы могут обменять водительские права в Британии без экзаменов Фото: украинские водительские права можно обменять на британские (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Великобритании с сегодняшнего дня, 20 мая, можно обменять украинские водительские права на британский документ без прохождения экзаменов. В ближайшем времени Украина введет аналогичные условия для британских водителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По словам главы МВД Арсена Авакова, Украина включена в перечень так называемых "определенных стран", согласно акту "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021", который вступил в силу с 20 мая.

"Сегодня вступает в силу документ "The Driving Licences Order 2021", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов. В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине", - заявил Аваков.

В МВД отмечают, что с момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинских прав без необходимости их обмена. После этого срока водителю нужно обменять свое удостоверение. При этом права можно обменять как до, так и после истечения указанного срока.

Информация о процедуры обмена водительских удостоверений доступна по ссылке: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence.

Напомним, ранее сообщалось, что Катар и Украина подписали соглашение о взаимном признании водительских прав.

Также в феврале подобное соглашение о признании прав Украина подписала с ОАЭ.

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