ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин утвердил взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 13:50
Кабмин утвердил взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ Фото: украинское водительское удостоверение признали в ОАЭ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает взаимное признание и обмен удостоверений водителя.

Решение принято на заседании правительства 9 июня.

Согласно меморандуму, обмен удостоверений осуществляется без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов.

Напомним, с 1 июня Италия перестала признавать украинские водительские удостоверения.

В то же время в МВД заявляли, что Украина и Италия должны продлить соглашение о взаимном признании водительских удостоверений уже в июне этого года.

Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество водительские права
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина