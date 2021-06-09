Кабмин утвердил взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ

Кабинет министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает взаимное признание и обмен удостоверений водителя.

Напомним, с 1 июня Италия перестала признавать украинские водительские удостоверения.

В то же время в МВД заявляли, что Украина и Италия должны продлить соглашение о взаимном признании водительских удостоверений уже в июне этого года.

Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений.