Кабмин утвердил взаимное признание водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ
Кабинет министров Украины утвердил меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Документ предусматривает взаимное признание и обмен удостоверений водителя.
Решение принято на заседании правительства 9 июня.
Согласно меморандуму, обмен удостоверений осуществляется без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов.
Напомним, с 1 июня Италия перестала признавать украинские водительские удостоверения.
В то же время в МВД заявляли, что Украина и Италия должны продлить соглашение о взаимном признании водительских удостоверений уже в июне этого года.
Добавим, украинцы получили возможность обменять свои водительские права в Британии без экзаменов.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений.