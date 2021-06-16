Як українцям обміняти старе водійське посвідчення на нове: детальна інструкція

Українським автомобілістам розповіли, як обміняти старе водійське посвідчення на нове.
Про це повідомив Дорожній адвокат.
В Україні використовуються чотири типи посвідчень водія, а саме: радянського взірця (до 1993 року), "ламіноване" (1993-2011 років), пластик (після 29.03.2011), оновлений пластик (після 01.04.2021).
Усі ці типи посвідчень дійсні на території Україні, і надають право керувати транспортним засобом. Строк дії посвідчень посвідчення радянського взірця і ламіновані, терміну дії не мають. Тільки посвідчення європейського взірця мають термін дії.
За законом обмін водійського посвідчення здійснюється за бажанням водія.
Окрім того, якщо ви хочете поїхати за кордон, потрібно отримати пластикове посвідчення європейського зразка. Відповідно до правил Віденської конвенції про дорожній рух, для водіїв з країн Євросоюзу вводяться уніфіковані посвідчення на право керування транспортним засобом. Такі ж вимоги пред’являються до водіїв з України, які перетинають кордон ЄС.
Також, аби керувати транспортним засобом у деяких країнах потрібне міжнародне посвідчення водія.
Процедура обміну не є такою складною, як здається. За Вашим бажанням, посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 р. № 586-VI, може бути обміняне на нове. Обмін посвідчення проводиться без складення іспитів. Обмін посвідчення водія можна здійснити у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.
В новому посвідченні водія зазначаються категорії:
Водій повинен особисто подати до сервісного центру МВС наступні документи:
Також після внесення до державного реєстру інформації про обмін посвідчення водія, старе посвідчення водія вважається недійсним. І вам видадуть нове посвідчення.
На посвідчення різних категорій діє різний віковий ценз:
Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України затвердив меморандум між Міністерством внутрішніх справ України і МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. Документ передбачає взаємне визнання та обмін посвідчень водія.
Додамо, українці отримали можливість обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.