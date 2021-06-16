Як українцям обміняти старе водійське посвідчення на нове: детальна інструкція

В Україні використовуються чотири типи посвідчень водія, а саме: радянського взірця (до 1993 року), "ламіноване" (1993-2011 років), пластик (після 29.03.2011), оновлений пластик (після 01.04.2021).

Усі ці типи посвідчень дійсні на території Україні, і надають право керувати транспортним засобом. Строк дії посвідчень посвідчення радянського взірця і ламіновані, терміну дії не мають. Тільки посвідчення європейського взірця мають термін дії.

Навіщо обмінювати водійське посвідчення?

За законом обмін водійського посвідчення здійснюється за бажанням водія.

Окрім того, якщо ви хочете поїхати за кордон, потрібно отримати пластикове посвідчення європейського зразка. Відповідно до правил Віденської конвенції про дорожній рух, для водіїв з країн Євросоюзу вводяться уніфіковані посвідчення на право керування транспортним засобом. Такі ж вимоги пред’являються до водіїв з України, які перетинають кордон ЄС.

Також, аби керувати транспортним засобом у деяких країнах потрібне міжнародне посвідчення водія.

Як відбувається обмін?

Процедура обміну не є такою складною, як здається. За Вашим бажанням, посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 р. № 586-VI, може бути обміняне на нове. Обмін посвідчення проводиться без складення іспитів. Обмін посвідчення водія можна здійснити у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Як будуть переведені категорії зі старих на нові

В новому посвідченні водія зазначаються категорії:

А1, А – відповідає категорії А;

В1, В – відповідає категорії В;

С1, С – відповідає категорії С;

D1, D – відповідає категорії D;

BЕ – відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ – відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ – відповідає категоріям D і Е;

Т – відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

Які документи необхідні для обміну посвідчення?

Водій повинен особисто подати до сервісного центру МВС наступні документи:

паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують зміну персональних даних особи (у разі потреби);

медичну довідку про допущення водія до керування транспортними засобами;

"старе" посвідчення водія;

квитанцію про оплату адміністративної послуги.

Також після внесення до державного реєстру інформації про обмін посвідчення водія, старе посвідчення водія вважається недійсним. І вам видадуть нове посвідчення.

Зі скількох років можна отримати посвідчення водія?

На посвідчення різних категорій діє різний віковий ценз: