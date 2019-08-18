Обматерил при встрече: Верка Сердючка удивила признанием о Киркорове

Филипп Киркоров обматерил Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки ездил выступать на Евровидение 2019 в Израиль. Украинский артист признался в интервью Кате Осадчей в передаче "Светская жизнь", что его российский коллега по сцене очень обидчивый, и "накинулся" на него с нецензурными упреками из-за недорозумения.

Напомним, что в мае Верка Сердючка выступила в гранд-финале Евровидения 2019 в израильском Тель-Авиве. Украинская звезда исполнила хит "Toy" Нетты Барзилай, который принес ей победу в международном конкурсе в прошлом году.

Сердючка рассказала, что в Израиле встретилась с Киркоровым, с которым их связывает давняя дружба, но из-за насыщенного графика артисты не смогли толком пообщаться.

Осадчая поинтересовалась у Сердючки, посылал ли ей Киркоров "какие-то поцелуи за кулисами" - он отправился на Евровидение вместе с певцом Сергеем Лазаревым, который представлял РФ на конкурсе.

Верка Сердючка призналась, что ее "по-дружески" обматерил Филипп Киркоров (Фото: скриншот)

Верка рассказала, что "посылал", и приглашал на ужин, но "ты знаешь, мне кажеться, что я нахожусь в такой ситуации, что мы всей командой бежим с ободранными коленками, нужно пофотографироваться, везде успеть... Какое поужинаем? В следующий раз... У них есть время поужинать, у нас на это времени нет".

"Я же помню, что Филипп переживал, что редко тебя видит", - уточнила Осадчая.

"Мы так редко видимся. Оказывается, я поздравляю его с днем рождения, с днем пожарной лестницы, со всемирным днем чечетки. Ни ответа, ни привета. Думаю, ну Господи, может обиделся. Ты же знаешь, какой он обидчивый бывает. Затем встречаемся, он мне говорит - ах ты ж ****, это... ну как я вам горю, по-дружески...

- Я тебе, а ты мне!?. Я говорю - Слушай, я тебе постоянно пишу в Viber поздравления, а он мне говорит - Я в Whatsapp, он оказывается Viber не пользуется. Понимаешь? Я люблю Viber, а они все в Whatsapp", - поделилась Сердючка забавной историей.

Верка Сердючка рассказала про обидчивого Филиппа Киркорова (Видео: YouTube / Светская жизнь)

Как сообщалось ранее, недавно популярная украинская певица Верка Сердючка высказалась о президентстве Зеленского. Андрей Данилко также признался, хочет ли он попасть в политику.

Напомним, недавно Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию - фура с концертным оборудованием и костюмами певца попала в ДТП по дороге в оккупированный Крым.