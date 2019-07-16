ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киркоров попал в неприятность по дороге в оккупированный Крым

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 17:01
Киркоров попал в неприятность по дороге в оккупированный Крым
Фура с концертным оборудованием Киркорова попала в ДТП (фото: коллаж РБК-Украина)

Киркоров выступит в Крыму несмотря на инцидент на дороге

Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию. Фура с концертным оборудованием и костюмами певца попала в ДТП по дороге в оккупированный Крым. Авария произошла на трассе под Волгодонском в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Водитель одной из двух фур не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. Машины ехали в Крым, где должен состояться следующий концерт Филиппа Киркорова.

Фура с концертным оборудованием Киркорова попала в ДТП (видео: facebook.com/Светлана Мащенко)

В этих фурах были осветительные приборы, костюмы, косметика, дым-машины, тексты чужих песен и прочие ремейки для выступления. По данным МЧС Ростовской области, сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали фуру из кювета.

В stories Филипп Киркоров радостно сообщил своим поклонникам, что ехать в Крым через Ростов "просто красота".

Филипп Киркоров (видео: facebook.com/Светлана Мащенко)

Ближайший концерт артиста в Крыму пройдет в Феодосии 17 июля, позже он выступит в Евпатории и Ялте.

Напомним, что Киркоров с детьми чуть не разбился в самолете при посадке в аэропорту под Москвой, когда он возвращался самолетом с гастролей в Болгарии.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров признал Крым украинским и рассказал о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявил, что с радостью бы поехал в Украину, если СБУ снимет запрет.

В Лондоне трагически погибла звезда соцсетей: все подробности Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: полиция рассказала о наказании для виновных
Новости Украины Филипп КиркоровДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь