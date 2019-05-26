ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Много общего: Верка Сердючка прокомментировала президентство Зеленского

STYLERПерсоны    26.05.2019 - 14:53
Много общего: Верка Сердючка прокомментировала президентство Зеленского
Верка Сердючка о президентстве Зеленского – интервью (фото: instagram.com/v_serduchka)

Верка Сердючка высказалась о победе на выборах Зеленского

Популярная украинская певица Верка Сердючка высказалась о президентстве Зеленского. Андрей Данилко, который выступает в эпатажном образе Верки Сердючки признался, хочет ли он попасть в политику. Об этом он заявил в интервью "Светской жизни".

Верка Сердючка откровенно сообщила, что ей никто не предлагал баллотироваться в президенты.

"Нет, я это уже прошла", - призналась звезда.

Также украинская звезда рассказала о ее личном отношении к новому президенту Украины - Владимиру Зеленскому.

"У нас с Владимиром Александровичем есть много чего общего, у него, например, команда "Зе", а у нас команда "В", что означает "Вива", - шутит Сердючка.

Верка Сердючка о президентстве Зеленского – интервью (видео: Светская жизнь)

Следует напомнить, что недавно, 23 мая, Верка Сердючка выступала на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

Также мы писали, что с Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении.

Ранее сообщалось, что зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки.

В Ровно задержали двоих людей с плакатами за импичмент Зеленского Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерка Сердючка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь