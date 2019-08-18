Обматюкав при зустрічі: Вєрка Сердючка здивувала зізнанням про Кіркорова

Філіп Кіркоров обматюкав Андрія Данилка, який в образі Вєрки Сердючки їздив виступати на Євробачення 2019 в Ізраїль. Український артист зізнався в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя", що його російський колега по сцені дуже образливий, і "накинувся" на нього з нецензурними докорами через недорозумения.

Нагадаємо, що в травні Вєрка Сердючка виступила в гранд-фіналі Євробачення 2019 в ізраїльському Тель-Авіві. Українська зірка виконала хіт "Toy" Нетти Барзілай, який приніс їй перемогу в міжнародному конкурсі торік.

Сердючка розповіла, що в Ізраїлі зустрілася із Кіркоровим, з яким їх пов'язує давня дружба, але через насичений графік артисти не змогли нормально поспілкуватися.

Осадча поцікавилася у Сердючки, чи посилав їй Кіркоров "якісь поцілунки за лаштунками" - він вирушив на Євробачення разом зі співаком Сергієм Лазарєвим, який представляв РФ на конкурсі.

Вєрка Сердючка зізналася, що її "по-дружньому" обматюкав Філіп Кіркоров (Фото: скріншот)

Вєрка розповіла, що "посилав", і запрошував на вечерю, але "ти знаєш, мені здається, що я перебуваю в такій ситуації, що ми всією командою біжимо з побитими колінами, потрібно фотографуватися, скрізь встигнути... Яке повечеряємо? Наступного разу... У них є час повечеряти, у нас на це немає часу".

"Я ж пам'ятаю, що Філіп переживав, що рідко тебе бачить", - уточнила Осадча.

"Ми так рідко бачимося. Виявляється, я вітаю його з днем народження, з днем пожежної драбини, зі всесвітнім днем чечітки. Ані відповіді, ані привіту. Думаю, ну Господи, може образився. Ти ж знаєш, який він вразливий буває. Потім зустрічаємося, він мені каже - ах ти ж ****, це... ну як я вам горю, по-дружньому...

- Я тобі, а ти мені!?. Я кажу - Слухай, я тобі постійно пишу в Viber привітання, а він мені каже - Я в Whatsapp, він виявляється Viber не користується. Розумієш? Я люблю Viber, а вони всі в Whatsapp", - поділилася Сердючка кумедною історією.

Вєрка Сердючка розповіла про образливого Філіпа Кіркорова (Відео: YouTube / Світське життя)

Як повідомлялося раніше, нещодавно популярна українська співачка Вєрка Сердючка висловилася про президентство Зеленського. Андрій Данилко зізнався, чи він хоче потрапити в політику.

Нагадаємо, нещодавно Філіп Кіркоров потрапив в неприємну ситуацію - фура з концертним обладнанням та костюмами співака потрапила в ДТП по дорозі в окупований Крим.