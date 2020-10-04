ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Обманывают украинских мам: в полиции раскрыли схему аферистов

Киев, Воскресенье 04 октября 2020 15:57
Обманывают украинских мам: в полиции раскрыли схему аферистов
Мошенники обманывают украинок в соцсети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Мошенники зарабатывали на доверчивых украинках

В социальной сети мошенница создала несколько фейковых страниц, где выставляла на продажу детские вещи. Аферистка требовала со своих жертв полную предоплату, после чего товар не был передан покупателю. Сразу после поступления денег на ее банковскую карту, мошенница своих жертв добавляла в "черный список". Подробности аферы рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Как рассказывают правоохранители, им удалось разоблачить преступную деятельность мошенницы. Известно, что аферистка выставляла на продажу товары по таким образом привлекала вероятных покупателей. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили местной жительнице о подозрении в совершении четырех фактов мошеннических действий.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет причастность женщины к совершению аналогичных преступлений.

Стоит отметить, что с увеличением безработицы в Украине количество случаев мошенничества в сетях также растет. В полиции предупредили, что до момента получения товара деньги передавать не стоит, если вы не уверены в продавце. Более того, правоохранители уточняют, что оплата по факту получения товара обезопасит вас от некачественного продукта, ведь вы всегда можете от него отказаться до оплаты.

Ранее мы писали, что в Киеве аферисты прикидываются спортивными мачо и нагло обманывают украинских женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве поймали коллекторов, которые выбивали несуществующие долги.

А также рассказывали о том, что в Украине появились аферисты, которые вешают кредиты через сим-карточки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия полициямошенничествоаферисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь