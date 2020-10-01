В Киеве аферисты нагло обворовывают женщин: прикидываются спортивными мачо

В Киеве мошенники нагло обворовывают женщин
В Киеве раскрыта новая схема обмана доверчивых женщин. Аферисты размещают свои фото на сайте знакомств, а потом встречаются с жертвами и их нагло обворовывают. О таком способе рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.
Ситуация произошла в Оболонском районе столицы. Девушка договорилась увидеться с парнем по имени Сергей с сайта знакомств. По фото он ней понравился, спортивного телосложения, интересный. Но на встречу "донжуан" прибыл не один, а с другом. Из-за этого возникла ссора, а дальше молодые люди решили забрать у девушки 3500 гривен и мобильный телефон марки Samsung. Сейчас аферистов разыскивает полиция.
Правоохранители просят женщин быть острожными и не доверять незнакомцам.
В комментариях пользователи отреагировали на инцидент и написали, что они об этом думают. Украинцы поинтересовались, зачем девушка на свидание взяла такую сумму.
Как мы ранее сообщали, в Киеве поймали "коллекторов", которые требовали несуществующие долги.
Напомним, что ранее мы рассказывали о новой схеме мошенников. Украинцам приходят странные посылки "с сюрпризом".