ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве аферисты нагло обворовывают женщин: прикидываются спортивными мачо

Киев, Четверг 01 октября 2020 10:43
В Киеве аферисты нагло обворовывают женщин: прикидываются спортивными мачо
В Киеве нашлись новые аферисты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве мошенники нагло обворовывают женщин

В Киеве раскрыта новая схема обмана доверчивых женщин. Аферисты размещают свои фото на сайте знакомств, а потом встречаются с жертвами и их нагло обворовывают. О таком способе рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Ситуация произошла в Оболонском районе столицы. Девушка договорилась увидеться с парнем по имени Сергей с сайта знакомств. По фото он ней понравился, спортивного телосложения, интересный. Но на встречу "донжуан" прибыл не один, а с другом. Из-за этого возникла ссора, а дальше молодые люди решили забрать у девушки 3500 гривен и мобильный телефон марки Samsung. Сейчас аферистов разыскивает полиция.

Правоохранители просят женщин быть острожными и не доверять незнакомцам.

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент и написали, что они об этом думают. Украинцы поинтересовались, зачем девушка на свидание взяла такую сумму.

  • На первое свидание надо брать не больше чем 200 грн и телефон попроще.
  • Жінкам завжди тре бути обережними з чоловіками, но уви, дами постійно на це забивають.
  • Просто любопытно, зачем ей на первом свидании 150$ налом? Ну ладно карта там. Но кто сейчас просто так таскает наличку?
  • Прийшла з 3,5 к, явно сама за себе збиралися платити, ще і за Сергія спортивної будови.

Как мы ранее сообщали, в Киеве поймали "коллекторов", которые требовали несуществующие долги.

Напомним, что ранее мы рассказывали о новой схеме мошенников. Украинцам приходят странные посылки "с сюрпризом".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь мошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь