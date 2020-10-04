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Обдурюють українських мам: у поліції розкрили схему аферистів

Київ, Неділя 04 жовтня 2020 15:57
Обдурюють українських мам: у поліції розкрили схему аферистів
Шахраї обманюють українок в соцмережі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Шахраї заробляли на довірливих українках

В соціальній мережі шахрайка створила кілька фейкових сторінок, де виставляла на продаж дитячі речі. Аферистка вимагала зі своїх жертв повну передоплату, після чого товар не був переданий покупцеві. Відразу після надходження грошей на банківську карту, шахрайка своїх жертв додавала в "чорний список". Подробиці афери розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

Як розповідають правоохоронці, їм вдалося викрити злочинну діяльність шахрайки. Відомо, що аферистка виставляла на продаж товари таким чином привертала ймовірних покупців. Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили місцевій жительці про підозру у скоєнні чотирьох фактів шахрайських дій.

Триває досудове розслідування кримінального провадження відкрите за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліція перевіряє причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів.

Варто відзначити, що зі збільшенням безробіття в Україні кількість випадків шахрайства в мережах також зростає. У поліції попередили, що до моменту одержання товару гроші передавати не варто, якщо ви не впевнені у продавцеві. Щобільше, правоохоронці уточнюють, що оплата за фактом отримання товару убезпечить вас від неякісного продукту, адже ви завжди можете від нього відмовитися до оплати.

Раніше ми писали, що у Києві аферисти прикидаються спортивними мачо і нахабно обдурюють українських жінок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві зловили колекторів, які вибивали неіснуючі борги.

А також розповідали про те, що в Україні з'явилися аферисти, які вішають кредити через сім-картки.

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