В Киеве поймали "коллекторов", которые требовали несуществующие долги

В Киеве поймали мошенников, которые притворялись коллекторами (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве поймали банду мошенников, которые работали под видом колл-центра

В Киеве выявили и поймали группу мошенников, которые работали под видом колл-центров. Аферисты звонили гражданам с угрозами и требованиями вернуть несуществующие долги. Правоохранителям удалось пресечь работу двух таких "колл-центров", передает "Вечірній Київ".

Как сообщается, киевляне начали массово сообщать о случаях попытки выбивания несуществующих долговых обязательств. В полицию поступали сообщения об угрозах от якобы коллекторских служб с требованиями вернуть несуществующие долги.

"Обнаружено несколько законспирированных колл-центров, из которых звонили гражданам с угрозами и требованиями вернуть несуществующие долги. Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовых обязательств. Уже установлено около 60 человек, которые там работали и непосредственно звонили людям. Сейчас их допросили и проводятся необходимые следственные действия", - сообщил глава столичных правоохранителей Андрей Крищенко.

Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными и наличные. Сотрудникам таких "колл-центров", грозит до 8 лет тюрьмы.

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