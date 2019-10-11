Скандал с интервью Заворотнюк оброс новыми подробностями

Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в частной клинике, не может давать интервью журналистам. Об этом заявил продюсер Андрей Загорский после скандала с врачом, который хотел продать интервью с актрисой за баснословные деньги. Об этом пишут российские СМИ.

Мнение продюсера о Заворотнюк

Как отмечает Андрей Загорский, врач, который сделал такое заявление – настоящий мошенник. В своем комментарии для прессы продюсер сказал, что это обман и хайп, так как многие нечестные люди пытаются сейчас воспользоваться печальной ситуацией с Анастасией Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Он объяснил, что подобные предложения открыто демонстрируют человеческую наглость и отсутствие моральных понятий.

Что произошло

Ранее сотрудник медицинского учреждения, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, сообщил, что может взять у больной артистки интервью и готов продать его потом прессе за 800 тысяч рублей. Он обратился к одному из российских СМИ и даже предложил, чтобы они сами составили список необходимых вопросов. Имя наглого врача не раскрывается.

Анастасия Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Как наживаются на болезни Заворотнюк

Стоит отметить, что это не первый случай, когда медицинские работники пытаются заработать на несчастье Анастасии Заворотнюк. Ранее к прессе обратилась медсестра, которая работала в частной онкологической клинике.

Женщина заявила, что у нее есть в наличии несколько фотографий и видео, которые она записала в палате реанимации Заворотнюк. Медработник предлагала купить у нее эксклюзив. Однако позже удалось установить личность мошенницы и передать ее правоохранительным органам.