Без них не обійтися: які аксесуари будуть в тренді цього сезону

З приходом легкого потепління, люди вже одягають легкі речі. Зокрема, кожен весняний та літній образ хочеться доповнити аксесуарами. Однак, варто знати, що ж буде у тренді цього сезону.

Про це повідомила стиліст Тетяна Гулевата в Instagram .

Які аксесуари будуть в моді

Чорні окуляри

Які окуляри будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Спортивні окуляри

Які окуляри будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Брошка на піджак або на сукню

Вибрати можна брошку з різноманітними логотипами або без них.

Які аксесуари будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Чорна пов'язка

Які аксесуари будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Масивні браслети

Масивні браслети будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Масивні сережки

Масивні сережки будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Тонкий шарф

Експерт каже, що повертається мода 80-х, 90-х років і все, що було модне тоді.

Тонкий шарф буде в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)

Що буде в моді у 2023

У цьому сезоні джинс буде дуже популярний - можна носити не тільки класику, але і виварений, навмисне зістарений джинс.

Також в тренді залишається маскулінність. Якщо ви любите носити речі свого хлопця або чоловіка, то цей рік подарує вам таку можливість. Одягайте сорочки, жакети, брючні костюми чоловічого крою і ви будете зіркою.

До того ж підкреслити талію і форми допоможуть корсети. Вони зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим. Корсети доречно одягати на сукні або сорочки, а також на оголене тіло.