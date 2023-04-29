Без них не обійтися: які аксесуари будуть в тренді цього сезону
З приходом легкого потепління, люди вже одягають легкі речі. Зокрема, кожен весняний та літній образ хочеться доповнити аксесуарами. Однак, варто знати, що ж буде у тренді цього сезону.
Про це повідомила стиліст Тетяна Гулевата в Instagram.
Які аксесуари будуть в моді
Чорні окуляри
Які окуляри будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Спортивні окуляри
Які окуляри будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Брошка на піджак або на сукню
Вибрати можна брошку з різноманітними логотипами або без них.
Які аксесуари будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Чорна пов'язка
Які аксесуари будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Масивні браслети
Масивні браслети будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Масивні сережки
Масивні сережки будуть в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Тонкий шарф
Експерт каже, що повертається мода 80-х, 90-х років і все, що було модне тоді.
Тонкий шарф буде в моді у 2023 році (instagram.com/gulevatatanja)
Що буде в моді у 2023
У цьому сезоні джинс буде дуже популярний - можна носити не тільки класику, але і виварений, навмисне зістарений джинс.
Також в тренді залишається маскулінність. Якщо ви любите носити речі свого хлопця або чоловіка, то цей рік подарує вам таку можливість. Одягайте сорочки, жакети, брючні костюми чоловічого крою і ви будете зіркою.
До того ж підкреслити талію і форми допоможуть корсети. Вони зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим. Корсети доречно одягати на сукні або сорочки, а також на оголене тіло.
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