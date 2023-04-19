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Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

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Середа 19 квітня 2023 07:58
Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів Колаж РБК-Україна: який верхній одяг буде не в тренді навесні 2023
Автор: Володимир Костирін

Весняний сезон почав радувати впевненим потеплінням, і багато хто став уважніше переглядати свій гардероб, підшукуючи відповідні моделі, готуватися до вибору обновок. При цьому при підборі вбрання деякі враховують актуальні тренди в моді, щоб образи не видалися застарілими.

Які моделі навесні 2023 року краще уникати, щоб верхній одяг не "губив" стильність і не псував враження - читайте в матеріалі нижче.

  • Приталене пальто з коротким кроєм

Дизайнери звертають увагу, що короткі приталені фасони здатні порушувати пропорції фігури, і часом підкреслювати недоліки.

Тому для різних сезонів, і зокрема для цієї весни, найкращим варіантом залишається таке напівприлегле вбрання в середньому або максі розмірах.

Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

При виборі приталених пальт дизайнери не радять вибирати моделі з коротким кроєм (фото: скріншот)

  • Короткий тренч

Середній або крій максі для тренча вже давно зарекомендував себе з кращого боку для різних образів, та як вдале доповнення і до штанів, і до спідниць будь-якої довжини.

Однак тренч у короткому форматі може відразу зіпсувати увесь лук, і від такого фасону навесні радять відмовитися на користь моделі середнього або великого розміру.

Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

Тренч для весни 2023 краще вибрати середнього або максі крою, а не короткий (фото: pixabay.com)

  • Блискучі бомбери

Для бомбера найкращим варіантом залишається трикотаж чи матова тканина. Разом з тим "глянцеві" вбрання з шовку, атласу, прикрашені різними стразами, дизайнери для цього весняного сезону рекомендувати не стали, говорячи про "несмаковість" образу.

Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

Бомбер із глянсової "еко-шкіри" (фото: скріншот)

  • Куртка парка

Куртки з вільним кроєм - парки - практичні, зручні та універсальні, що призвело до масового носіння такого верхнього одягу. І ось тепер популярність дала зворотний ефект - дизайнери в описі парки стали нарікати на деяке "знеособлення", а моделі з хутряними каптурами взагалі визначати як моветон.

Стилісти вже не рекомендують такий крій для носіння цієї весни, пропонуючи як альтернативу шкірянки або куртки джинсовки, особливо "варенки".

Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

Парка навесні 2023 - не найкращий варіант (фото: pixabay.com)

Раніше ми розповідали, яке взуття буде у тренді у сезоні весна-літо 2023 року.

А також перед цим писали про те, які 7 речей мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023 року.

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