Який верхній одяг краще не носити навесні 2023: відмовтесь від таких нарядів

Весняний сезон почав радувати впевненим потеплінням, і багато хто став уважніше переглядати свій гардероб, підшукуючи відповідні моделі, готуватися до вибору обновок. При цьому при підборі вбрання деякі враховують актуальні тренди в моді, щоб образи не видалися застарілими.

Які моделі навесні 2023 року краще уникати, щоб верхній одяг не "губив" стильність і не псував враження - читайте в матеріалі нижче.

Приталене пальто з коротким кроєм

Дизайнери звертають увагу, що короткі приталені фасони здатні порушувати пропорції фігури, і часом підкреслювати недоліки.

Тому для різних сезонів, і зокрема для цієї весни, найкращим варіантом залишається таке напівприлегле вбрання в середньому або максі розмірах.

При виборі приталених пальт дизайнери не радять вибирати моделі з коротким кроєм (фото: скріншот)

Короткий тренч

Середній або крій максі для тренча вже давно зарекомендував себе з кращого боку для різних образів, та як вдале доповнення і до штанів, і до спідниць будь-якої довжини.

Однак тренч у короткому форматі може відразу зіпсувати увесь лук, і від такого фасону навесні радять відмовитися на користь моделі середнього або великого розміру.

Тренч для весни 2023 краще вибрати середнього або максі крою, а не короткий (фото: pixabay.com)

Блискучі бомбери

Для бомбера найкращим варіантом залишається трикотаж чи матова тканина. Разом з тим "глянцеві" вбрання з шовку, атласу, прикрашені різними стразами, дизайнери для цього весняного сезону рекомендувати не стали, говорячи про "несмаковість" образу.

Бомбер із глянсової "еко-шкіри" (фото: скріншот)

Куртка парка

Куртки з вільним кроєм - парки - практичні, зручні та універсальні, що призвело до масового носіння такого верхнього одягу. І ось тепер популярність дала зворотний ефект - дизайнери в описі парки стали нарікати на деяке "знеособлення", а моделі з хутряними каптурами взагалі визначати як моветон.

Стилісти вже не рекомендують такий крій для носіння цієї весни, пропонуючи як альтернативу шкірянки або куртки джинсовки, особливо "варенки".

Парка навесні 2023 - не найкращий варіант (фото: pixabay.com)