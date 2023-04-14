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7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

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П'ятниця 14 квітня 2023 20:00
7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023 Які речі мають бути в моді 2023 року (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мода на весну-літо 2023 року диктує свої правила. Цього сезону тренди очолюють металік, футуристичність та чокери з 90-х. Але не тільки

Про 7 наймодніших речей сезону розповіла в Instagram стилістка Яна Платонова.

Срібло, багато срібла

Металік - один з головних трендів цього сезону. Ви можете дозволити навіть суцільний тотал-лук у сріблі, або ж зробити акцент на якусь одну річ.

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Silver pants

У срібних штанах ви будете просто неперевершені!

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Незвичні чокери

Прикрасьте шию і зону декольте чокером із крупною квіткою, і ви точно виділитеся з натовпу.

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Зовнішні шви

Цей тренд то йде, то знову повертається, що з ним і сталося цього сезону. В такому стилі можна обирати будь-які предмети гардеробу: сукні, спідниці, штани.

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Картаті сорочки

Стилі панк і гранж також актуальні цього сезону. Картата сорочка додасть вашому образу певну неохайність, від чого ви тільки виграєте.

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Твідові жакети

Поєднайте класичний жакет з джинсами та балетками для вуличного виходу і точно не програєте.

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Футуристисні окуляри

Для літа 2023 оберіть футуристичні окуляри, які також називають "лижними".

7 речей, які мають бути у вашій шафі в сезоні весна-літо 2023

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua

Про першу частину трендових речей ви можете дізнатися за посиланням тут.

Також читайте про найкрутіші спідниці сезону.

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