ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 16:01
Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона Какие аксессуары будут в моде в 2023 году (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С приходом легкого потепления люди уже одевают легкие вещи. В частности каждый весенний и летний образ хочется дополнить аксессуарами. Однако стоит знать, что же будет в тренде этого сезона.

Об этом сообщила стилист Татьяна Гулевата в Instagram.

Какие аксессуары будут в моде

Черные очки

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона

Какие очки будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Спортивные очки

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона Какие очки будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Брошь на пиджак или платье

Выбрать можно брошь с разнообразными логотипами или без них.

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона

Какие аксессуары будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Черная повязка

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезонаКакие аксессуары будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Массивные браслеты

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезонаМассивные браслеты будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Массивные серьги

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезонаМассивные серьги будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Тонкий шарф

Эксперт говорит, что возвращается мода 80-х, 90-х годов и все, что было тогда модно.

Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона

Тонкий шарф будет в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Что будет в моде в 2023 году

В этом сезоне джинс будет очень популярен - можно носить не только классику, но и вываренный, умышленно состаренный джинс.

Также в тренде остается маскулинность. Если вы любите носить вещи своего парня или мужчины, то этот год подарит вам такую возможность. Надевайте рубашки, жакеты, брючные костюмы мужского кроя и вы будете звездой.

К тому же подчеркнуть талию и формы помогут корсеты. Они сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело.

Ранее мы сообщали, какую верхнюю одежду лучше не носить весной 2023 года.

Также мы писали о 7 вещах, которые должны быть в вашем шкафу в сезоне весна-лето 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
мода аксесуари одежда стилист