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Не треба вставляти картку: в Україні з'явилися унікальні банкомати

STYLERЖиття    18.12.2019 - 15:21
Не треба вставляти картку: в Україні з'явилися унікальні банкомати
Ощадбанк здивував унікальними банкоматами (колаж: РБК-Україна)

Ощадбанк дозволить українцям знімати гроші без карт

Ощадбанк встановив перші банкомати з безконтактним модулем. Це означає, що клієнту не потрібно буде вставляти карту, щоб зняти гроші. А незабаром можуть з'явитися банкомати, для яких карти взагалі будуть непотрібні. Про це в Facebook розповів заступник голови правління фінансової установи Антон Тютюн.

За словами представника банку, вже в перших двох банкоматах 16 грудня були впроваджені зручні функції для карт Visa/MasterCard Ощадбанку. Тепер подивитися баланс або зняти готівку можна буде, приклавши картку до безконтактного модулю.

Після того, як карта прикладена, банкомат запитає ПІН-код, а після його введення можна буде здійснювати операції.

"Тепер операції в банкоматах будуть проводитися набагато швидше, і клієнти вже точно не будуть забувати картки в банкоматах", - пише банкір.

Крім того, Антон Тютюн розповів, що в найближчій перспективі планується запустити понад 200 банкоматів з безконтактними зчитувачами.

Також додасться можливість зчитування карт інших банків, токенів Applepay/Gpay, для карток платіжної системи "Простір", і розширення списку операцій.

Не треба вставляти картку: в Україні з'явилися унікальні банкомати

Ощадбанк встановив банкомати з безконтактними модулями (скрін: facebook.com/aatutun)

Раніше повідомлялося, що банки в Україні на новорічні свята будуть працювати за певним графіком і розкладом, оскільки в кінці грудня і на початку січня перенесено багато робочих днів.

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