Как нужно расчесывать волосы, чтобы они не ломались: секрет очень прост

Тиктотерка по имени Одри Виктория опубликовала в сети видео на котором показала, как девушкам правильно расчесывать свои волосы. В частности, она говорит, что нужно всего лишь подобрать правильный угол наклона расчески.

Так, популярное видео девушка опубликовала на своей странице в TikTok .

В частности, для того чтобы безболезненно расчесывать свои волосы, нужно повернуть расческу вертикально.

"Прекратите расчесывать волосы вот так. Вместо этого сделайте вот так, без рывков, и так вы не поломаете волосы", – написала девушка.

По ее словам, такой метод поможет не повредить волосы.

Также видео в сети собрало почти 2 млн просмотров, более 126 тысяч лайков и 735 комментариев.

Кроме того, на странице блогера можно увидеть и много других видео, в которых она рассказывает об уходе за волосами.