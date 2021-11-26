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Как нужно расчесывать волосы, чтобы они не ломались: секрет очень прост

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 17:20
Как нужно расчесывать волосы, чтобы они не ломались: секрет очень прост Блогер рассказала, как правильно расчесывать волосы (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тиктотерка по имени Одри Виктория опубликовала в сети видео на котором показала, как девушкам правильно расчесывать свои волосы. В частности, она говорит, что нужно всего лишь подобрать правильный угол наклона расчески.

Так, популярное видео девушка опубликовала на своей странице в TikTok.

В частности, для того чтобы безболезненно расчесывать свои волосы, нужно повернуть расческу вертикально.

"Прекратите расчесывать волосы вот так. Вместо этого сделайте вот так, без рывков, и так вы не поломаете волосы", – написала девушка.

По ее словам, такой метод поможет не повредить волосы.

@audreyvictoria_ Hair brushing the wrong way hair DAMAGE #hairtok #hairdamage #hairhack #hairbrushing #hairbrushhacks اووللهه - Dabby دابي

Также видео в сети собрало почти 2 млн просмотров, более 126 тысяч лайков и 735 комментариев.

Кроме того, на странице блогера можно увидеть и много других видео, в которых она рассказывает об уходе за волосами.

Ранее мы сообщали, почему нельзя вырывать седые волосы и как решить проблему без покраски.

Также мы писали об эффективной маске, которая вернет здоровье и силу вашим волосам.

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