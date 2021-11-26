Как нужно расчесывать волосы, чтобы они не ломались: секрет очень прост
Тиктотерка по имени Одри Виктория опубликовала в сети видео на котором показала, как девушкам правильно расчесывать свои волосы. В частности, она говорит, что нужно всего лишь подобрать правильный угол наклона расчески.
Так, популярное видео девушка опубликовала на своей странице в TikTok.
В частности, для того чтобы безболезненно расчесывать свои волосы, нужно повернуть расческу вертикально.
"Прекратите расчесывать волосы вот так. Вместо этого сделайте вот так, без рывков, и так вы не поломаете волосы", – написала девушка.
По ее словам, такой метод поможет не повредить волосы.
@audreyvictoria_ Hair brushing the wrong way hair DAMAGE #hairtok #hairdamage #hairhack #hairbrushing #hairbrushhacks اووللهه - Dabby دابي
Также видео в сети собрало почти 2 млн просмотров, более 126 тысяч лайков и 735 комментариев.
Кроме того, на странице блогера можно увидеть и много других видео, в которых она рассказывает об уходе за волосами.
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