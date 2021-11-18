Вот почему нельзя вырывать седые волосы, и как решить проблему без окрашивания
Седые волосы вырывать нельзя, но и избежать естественного процесса, связанного с возрастными изменениями вряд ли получится. Зато его можно отсрочить, а вопрос седины можно решать иными, кроме окрашивания, способами.
Об этом пишет Еxpertpovolosam.
Что будет, если вырвать седой волос
Увы, но на его месте вырастет новый - тоже седой. При этом выдергивание седины может привести к следующим неприятным последствиям:
- повреждению волосяного корня (фолликула), что нарушит структуру нового волоса;
- вросшим волоскам;
- воспалению волосяной луковицы и кожи вокруг;
- развитии дерматологических заболеваний кожи головы;
- если увлечься выдергиванием, в результате можно получить локальные проплешины.
Как же решить эту проблему, если вы пока не готовы регулярно краситься
Если седых волос совсем немного, 2-3 по всей голове, вы можете аккуратно отрезать их маникюрными ножницами у самого корня.
Современная индустрия красоты предлагает много средств для борьбы с сединой помимо самого окрашивания. Есть специальные прямопроникающие пигменты, которые на 30% покроют седые волосы, и таким образом они станут менее заметными; безаммиачные красители, покрывающая способность которых 50%.
В короткой стрижке седые волосы менее заметны, так как такая прическа не распадается на пробор.
Из народных способов это может быть ополаскиватель на основе чая, отвар из корня лопуха и семян укропа, отвар шиповника.
Отличный способ борьбы как с седыми волосами, так и с отросшими корнями - тонирующие спреи для волос. Такое средство за пару секунд замаскирует проблему, сохранив стойкость до следующего мытья.
Ну а в крайнем случае, если седых волос стало очень много, существуют стойкие красители, которые помогут вам на 100% закрасить седину и забыть об этом на ближайшие 3-4 недели.
Специалисты выделяют следующие причины поседения волос:
- сильные переживания, стрессы и расстройства нервной системы;
- плохая экология;
- нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы организма, заболевания внутренних органов;
- наследственность;
- применение препаратов, косметических средств, которые могут подавлять выработку природного пигмента;
- нехватка витаминов, важных питательных компонентов для волос;
- вредные привычки, частые недосыпы, злоупотребление нездоровой пищей, фаст-фудами;
- любые сбои гормонального фона, в том числе беременность в комплексе с послеродовой депрессией.
Ранее мы писали про копеечное средство, которое продается в любой аптеке. Оно способно ускорить рост ваших волос.
Также ученые выяснили, нехватка какого витамина способствует тому, что волосы быстро становятся седыми.