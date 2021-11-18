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Вот почему нельзя вырывать седые волосы, и как решить проблему без окрашивания

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 07:05
Вот почему нельзя вырывать седые волосы, и как решить проблему без окрашивания Фото: Почему нельзя вырывать седые волосы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Седые волосы вырывать нельзя, но и избежать естественного процесса, связанного с возрастными изменениями вряд ли получится. Зато его можно отсрочить, а вопрос седины можно решать иными, кроме окрашивания, способами.

Об этом пишет Еxpertpovolosam.

Что будет, если вырвать седой волос

Увы, но на его месте вырастет новый - тоже седой. При этом выдергивание седины может привести к следующим неприятным последствиям:

  • повреждению волосяного корня (фолликула), что нарушит структуру нового волоса;
  • вросшим волоскам;
  • воспалению волосяной луковицы и кожи вокруг;
  • развитии дерматологических заболеваний кожи головы;
  • если увлечься выдергиванием, в результате можно получить локальные проплешины.

Как же решить эту проблему, если вы пока не готовы регулярно краситься

Если седых волос совсем немного, 2-3 по всей голове, вы можете аккуратно отрезать их маникюрными ножницами у самого корня.

Современная индустрия красоты предлагает много средств для борьбы с сединой помимо самого окрашивания. Есть специальные прямопроникающие пигменты, которые на 30% покроют седые волосы, и таким образом они станут менее заметными; безаммиачные красители, покрывающая способность которых 50%.

В короткой стрижке седые волосы менее заметны, так как такая прическа не распадается на пробор.

Из народных способов это может быть ополаскиватель на основе чая, отвар из корня лопуха и семян укропа, отвар шиповника.

Отличный способ борьбы как с седыми волосами, так и с отросшими корнями - тонирующие спреи для волос. Такое средство за пару секунд замаскирует проблему, сохранив стойкость до следующего мытья.

Ну а в крайнем случае, если седых волос стало очень много, существуют стойкие красители, которые помогут вам на 100% закрасить седину и забыть об этом на ближайшие 3-4 недели.

Специалисты выделяют следующие причины поседения волос:

  • сильные переживания, стрессы и расстройства нервной системы;
  • плохая экология;
  • нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы организма, заболевания внутренних органов;
  • наследственность;
  • применение препаратов, косметических средств, которые могут подавлять выработку природного пигмента;
  • нехватка витаминов, важных питательных компонентов для волос;
  • вредные привычки, частые недосыпы, злоупотребление нездоровой пищей, фаст-фудами;
  • любые сбои гормонального фона, в том числе беременность в комплексе с послеродовой депрессией.

Ранее мы писали про копеечное средство, которое продается в любой аптеке. Оно способно ускорить рост ваших волос.

Также ученые выяснили, нехватка какого витамина способствует тому, что волосы быстро становятся седыми.

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