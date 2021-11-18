Вот почему нельзя вырывать седые волосы, и как решить проблему без окрашивания

Седые волосы вырывать нельзя, но и избежать естественного процесса, связанного с возрастными изменениями вряд ли получится. Зато его можно отсрочить, а вопрос седины можно решать иными, кроме окрашивания, способами.

Что будет, если вырвать седой волос

Увы, но на его месте вырастет новый - тоже седой. При этом выдергивание седины может привести к следующим неприятным последствиям:

повреждению волосяного корня (фолликула), что нарушит структуру нового волоса;

вросшим волоскам;

воспалению волосяной луковицы и кожи вокруг;

развитии дерматологических заболеваний кожи головы;

если увлечься выдергиванием, в результате можно получить локальные проплешины.

Как же решить эту проблему, если вы пока не готовы регулярно краситься

Если седых волос совсем немного, 2-3 по всей голове, вы можете аккуратно отрезать их маникюрными ножницами у самого корня.

Современная индустрия красоты предлагает много средств для борьбы с сединой помимо самого окрашивания. Есть специальные прямопроникающие пигменты, которые на 30% покроют седые волосы, и таким образом они станут менее заметными; безаммиачные красители, покрывающая способность которых 50%.

В короткой стрижке седые волосы менее заметны, так как такая прическа не распадается на пробор.

Из народных способов это может быть ополаскиватель на основе чая, отвар из корня лопуха и семян укропа, отвар шиповника.

Отличный способ борьбы как с седыми волосами, так и с отросшими корнями - тонирующие спреи для волос. Такое средство за пару секунд замаскирует проблему, сохранив стойкость до следующего мытья.

Ну а в крайнем случае, если седых волос стало очень много, существуют стойкие красители, которые помогут вам на 100% закрасить седину и забыть об этом на ближайшие 3-4 недели.

Специалисты выделяют следующие причины поседения волос: