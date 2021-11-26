Як потрібно розчісувати волосся, щоб воно не ламалось: секрет дуже простий

Тіктотерка на ім'я Одрі Вікторія опублікувала у мережі відео на якому показала, як дівчатам правильно розчісувати своє волосся. Зокрема, вона каже, що потрібно всього лиш підібрати правильний кут нахилу гребінця.

Так, популярне відео дівчина опублікувала на своїй сторінці у TikTok .

Зокрема, для того аби безболісно розчісувати своє волосся, потрібно повернути гребінець вертикально.

"Припиніть розчісувати волосся ось так. Замість цього зробіть ось так, без ривків, і так ви не поламаєте волосся", – написала дівчина.

За її словами, такий метод допоможе не пошкодити волосся.

Також відео у мережі зібрало майже 2 млн переглядів, понад 126 тисяч лайків та 735 коментарів.

Окрім того, на сторінці блогерки можна побачити і багато інших відео, у яких вона розповідає про догляд за волоссям.