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Нулевая декларация: какое имущество и доходы придется указать обязательно

Автор: Анна Шиканова

В парламенте Украины на рассмотрении находится новый законопроект о доходах украинцев. В частности, там есть пункт о "нулевой декларации", которым обяжут всех жителей страны декларировать свое имущество и доходы.

Как рассказывает издание "Сегодня" в этом законопроекте предлагается сделать налоговую амнистию для всех украинцев и указать все имущество – учтенное, неучтенное, незадекларированные доходы, всю собственность.

Это нужно для того, чтобы полностью "обелить" все доходы и с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года жители Украины должны будут пройти одноразовое специальное добровольное декларирование активов физических лиц.

Придется уплатить налог, но в будущем не нужно будет объяснять происхождение тех или иных доходов, имущества и собственность, которые будут внесены в декларирование в этот период – все это автоматический перейдет в разряд "законных".

Что нужно будет указать в декларации:

Валютные ценности (кроме наличных)

Ценные бумаги

Движимое и недвижимое имущество

Части (паи) в имуществе юридических лиц

Что можно не декларировать:

Квартиру с площадью до 120 кв. м

Жилой дом с площадью до 240 кв. м

Нежилые строения коммерческого назначения площадью до 60 кв. м

Земельные участки, которые не превышают норм бесплатной передачи (для личного сельского хозяйства – 2 га, для садоводчества – 12 соток, для строительства жилого дома – не более 25 соток в селах, 15 соток в поселках, 10 соток в городах, для гаража – не более 1 сотки)

Одно транспортное средство некоммерческого использования (не касается автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 куб. см/или стоимостью выше 375 минимальных зарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндра более 80 куб. см, вертолета, самолеты, яхты и катеров)

Другие активы суммой меньше 400 тысяч гривен

Сколько придется заплатить

Если предмет декларирования находится в Украине – то 5% от его стоимости (не касается валютных ценностей на банковских счетах). Если за границей – то 9%.

За государственные облигации, которые были куплены с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется отдать 2,5% от их номинальной стоимости.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое налоговая амнистия и какие суммы можно не указывать в декларации.

А также рассказывали о том, что украинских автомобилистов заставят заплатить налог на авто.

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