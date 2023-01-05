Нуль користі: лікарка пояснила, з чим не можна приймати вітамін ِD і залізо

Які вітаміни конкурують між собою

"Постійно натрапляю на рекламу вітамінних комплексів, де до споживача намагаються донести думку, що чим більше він буде їх споживати, тим краще буде самопочуття. Але ж пам‘ятайте, що деякі вітаміни й мікроелементи конкурують між собою і приймати їх одночасно не варто. Бо ефект буде дуже близьким до нуля", - пояснює лікарка.

За словами Белінської, у пацієнтів з гастроентерологічною патологію найбільше не вистачає заліза, фолієвої кислоти (або вітаміну В9), ціанокобаламіну (вітамін В12) та вітаміну D.

З чим не варто поєднувати вищевказані вітаміни та мікроелементи:

Залізо не поєднуйте в одному прийомі з магнієм, цинком, кальцієм, хромом та вітамінами Е і В2 (рибофлавіном).

не поєднуйте в одному прийомі з магнієм, цинком, кальцієм, хромом та вітамінами Е і В2 (рибофлавіном). Вітамін D варто приймати окремо від інших жиророзчинних вітамінів (А, Е, К)

варто приймати окремо від інших жиророзчинних вітамінів (А, Е, К) Фолієва кислота - є дані, що при одночасному застосуванні з цинком погіршується всмоктування обох компонентів.

- є дані, що при одночасному застосуванні з цинком погіршується всмоктування обох компонентів. Ціанокобаламін (вітамін В12) - не можна поєднувати з вітаміном С. Оскільки той зменшує концентрацію вітаміну В12 у крові. Також є суперечливі дані щодо одночасного застосування з вітамінами В1, В2, міддю, залізом та вітаміном Е.

"Інколи трапляються ситуації, коли Ви обстежуєтесь у декількох вузьких спеціалістів і кожен призначає щось зі свого боку, а разом ці вітаміни - несумісні. Отож звертайте увагу на взаємодії, щоб уникати марного прийому ліків чи добавок", - наголошує Белінська.

Важливо також зазначити, що засвоєння вітамінів залежить і від часу доби, коли ви їх приймаєте. Наприклад, усі вітаміни групи В найкраще приймати за сніданком, щоб збільшити та підтримувати енергію протягом усього дня. Залізо - також вранці на голодний шлунок.

А от вітамін D найкраще всмоктується в організм протягом першої половини дня. А вже після обіду його не варто приймати.