Як поповнити запаси вітаміну D: лікарка поділилась списком продуктів
Взимку часто виникає брак вітаміну D, оскільки суттєво зменшується кількість сонячного світла. Нестача цього елементу можу призвести до цілого ряду проблем зі здоров'ям.
Про те, як впливає вітамін D на організм і як можна поповнити його запаси, розповіли на медичній сторінці в Instagram.
Які функції в організмі виконує вітамін D
Більшу частину вітаміну D люди отримують завдяки впливу сонячного світла. Тому його часто й називають "вітамін сонця".
"Дефіцит цього вітаміну проявляється відчуттям постійної втоми та поганого настрою. Якщо ви помітили за собою такі симптоми - час перевірити рівень вітаміну D в організмі", - йдеться у повідомленні.
Майже 90% українців схильні до ризику дефіциту вітаміну D, за останніми дослідженнями.
Важливість вітаміну D для організму важко переоцінити. Зокрема, він допомагає:
- засвоювати організмом кальцій та фосфати з харчів
- підтримувати потрібний рівень кальцію в крові
- допомагає захистити від розвитку остеопорозу - хвороби, яка робить кістки тоншими й слабшими, підвищує ризик їх руйнування
- потрібен м’язам для рухів та правильного функціонування
- потрібен нервам, щоб передавати сигнали між мозком та тілом
- зміцнює імунну систему та функцію боротьби з бактеріями та вірусами
- підтримувати зуби здоровими
- підтримувати артеріальний тиск у нормі
- позитивно впливає на ріст волосся і стан шкіри.
Як поповнити запаси вітаміну D
Щоб отримати необхідну дозу вітаміну D, здоровій людині зазвичай достатньо бувати на сонці та вживати продукти, що багаті на цей вітамін. Зокрема:
Жирна риба - скумбрія, тунець, форель, лосось.
Молочні продукти - масло, твердий сир, домашній сир, йогурт, сироватка, цільне молоко.
Також вітаміну D багато у яловичій печінці та яєчних жовтках.
"Будь-які вітаміни чи харчові добавки потрібно приймати лише після визначення рівня вітаміну в крові та консультації з лікарем. Займатися самолікуванням - погана ідея. Адже високі дози вітаміну D можуть бути шкідливими для здоров’я", - наголошують медики.
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