Ноль пользы: врач объяснила, с чем нельзя принимать витамин ِD и железо

Польза от витаминов может быть равна нулю, если их принимать одновременно с другими микроэлементами, которые нейтрализуют их действие. Чтобы организм получил максимальную дозу необходимых веществ, соблюдайте следующие правила.
О том, с чем не стоит сочетать некоторые витамины, чтобы они хорошо усвоились, рассказала терапевт Евгения Белинская на своей странице в Instagram.
"Постоянно наталкиваюсь на рекламу витаминных комплексов, где до потребителя пытаются донести мысль, что чем больше он будет их потреблять, тем лучше будет самочувствие. Но помните, что некоторые витамины и микроэлементы конкурируют между собой и принимать их одновременно не стоит. Потому что эффект будет очень близок к нулю", - объясняет врач.
По словам Белинской, у пациентов с гастроэнтерологической патологией больше всего не хватает железа, фолиевой кислоты (или витамина В9), цианокобаламина (витамин В12) и витамина D.
С чем не следует сочетать вышеуказанные витамины и микроэлементы:
"Иногда случаются ситуации, когда Вы обследуетесь у нескольких узких специалистов и каждый назначает что-то со своей стороны, а вместе эти витамины - несовместимы. Так что обращайте внимание на взаимодействия, чтобы избегать бесполезного приема лекарств или добавок", - отмечает Белинская.
Важно также отметить, что усвоение витаминов зависит и от времени суток, когда вы их принимаете. К примеру, все витамины группы В лучше всего принимать за завтраком, чтобы увеличить и поддерживать энергию в течение всего дня. Железо - также утром на голодный желудок.
А вот витамин D лучше всего всасывается в организм в течение первой половины дня. А уже после обеда его не следует принимать.
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