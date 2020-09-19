Новый "мусорный" скандал в Умани: как хасиды отметили Рош ха-Шана (фото и видео)

Хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана (фото: РБК-Украина)

В Умани хасиды встретили иудейский новый год в условиях карантина

Хасиды в Умани отпраздновали еврейский новый год Рош ха-Шана, который в этом году отмечали в условиях строгого карантина из-за коронавируса. Вместо ожидаемых тысяч только небольшое количество паломников смогла посетить могилу цадика Нахмана и провести традиционную вечернюю молитву "Маарив" в синагоге.

В городе за соблюдением порядка и правил карантина следило большое количество правоохранителей. Встреча иудейского нового года в Умани прошла без эксцессов, однако без нового скандала не обошлось.

Так, ряд СМИ сообщили о горах мусора на улицах, якобы оставленных паломниками. В то же время в "Объединенной Еврейской Общине Украины" заверили, что такая информация не соответствует действительности.

Отмечается, что специальный представитель общины в Умани "специально проинспектировал зону паломничества после сообщений о горах мусора" и выяснил, что на самом деле улицы города абсолютно чисты, нигде нет мусора.

Опубликованные в прессе фото в ОЕОУ назвали старыми, еще с прошлых лет.

"На это указывает еще и то, что на фотографиях видны толпы хасидов, а сейчас улицы Умани практически пусты: там находится в основном только полиция, а количество паломников незначительно. Эта информация подтверждается фотографиями", - говорится в материале.

Хасиды в Умани попали в новый скандал из-за фейка о горах мусора, хотя улицы оказались чистыми (фото: jewishnews.com.ua)

Как хасиды отметили Рош ха-Шана в Умани

В Умань смогли попасть только 2-3 тысячи хасидов, так как в этом году паломничество было фактически запрещено из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это многие верующие все же попытались въехать в Украину через Беларусь, но застряли на границе.

Брацлавским паломникам в уманском "Маленьком Иерусалиме" выдавали маски, делали температурный скрининг, правоохранители следили за соблюдением социальной дистанции.

Как передает корреспондент "РБК-Украина", в городе в районах, где обитают паломники, полицейские устанавливали блокпосты и проверяли проезжающие автомобили.

Паломников проверяют на блокпостах (фото: РБК-Украина)

В синагоге за порядком следила частная охрана, а на улицах - сотрудники полиции и нацгвардейцы.

В сети опубликовали видео, как происходило празднование иудейского нового года в Умани.

Видео: Хасиды празднуют Рош ха-Шана в Умани

Ранее сообщалось, что хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора после себя.

Напомним также, что группу хасидов задержали на Закарпатье при попытке прорваться в Украину.